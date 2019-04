Veselite se sunčanom Uskrsu? Evo što kaže prognoza!

U većini zemlje, danas će biti sunčano, vedro i iznadprosječno toplo. U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti vedro, a najviša dnevna temperatura biti će i do 21.

Podjednako relativno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, također uz sunčano vrijeme i slab vjetar.

Sunčano će biti i na sjevernom Jadranu i u gorju, gdje će jutro biti svježe, uz temperaturu između 2 i 4 °C, što je u granicama prosjeka za doba godine. Vjetar će biti slab, a uz obalu će ujutro puhati slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura, danju slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar.

Poslijepodnevna temperatura u gorju od 17 do 20 °C, a u unutrašnjosti Istre i uz more između 20 i 22 °C.

Vedro će biti i u unutrašnjosti Dalmacije te na srednjem Jadranu. Nakon jutarnje bure zapuhat će slab do umjeren maestral uz malo do umjereno valovito more. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 °C.