VESELI NAS, ALI SNIJEG JE I OPASAN: HAK izdao upozorenje!

Snijeg mjestimice pada u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Lici i Gorskom kotaru, izvještava Hrvatski autoklub (HAK). Dodaju kako su kolnici mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni.

“Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama”, tvrde.

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Osim toga, jak vjetar puše na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić, vozi se uz ograničenje brzine.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju u petak, 25. prosinca od 15:00 do 23:00 sata; subotu, 26. prosinca od 14:00 do 23:00 sata; nedjelju, 27. prosinca od 12 do 23 sata; četvrtak, 31. prosinca od 15 do 23 sata, podsjećaju.

Zabrane nema na autocestama kao i na državnoj cesti DC1, a zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama. Za ostala vozila obvezna je zimska oprema na cestama u središnjoj Hrvatskoj: DC546 Bregana-Stojdraga-Novo Selo Žumberačko-Hartje-Krašić-Vrh Draganički.

