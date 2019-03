VELJAČA KREĆE U PROSVJED: Otkrila što će zahtjevati od ministrice Murganić

Autor: dnevno.hr

U razgovoru za Jutarnji list glumica i producentica Jelena Veljača otkrila je detalje o svojoj akciji #spasime koju je prije nekoliko dana otpočela na Facebooku, a koja je u svega nekoliko dana prikupila 40 tisuća članova. Cilj im je kako sama navodi, krenuti u pripremu konkretnih akcija, što ne čudi budući da je grupa zatrpana ispovijestima žćena žrtava nasilja. U razgovoru za navedeni medij, objasnila je kako se ideja rodila u vrijeme slučaja Daruvarac kada je u privatnom razgovoru s glumicom Amandom Prenkaj spoznala kako se svi stalno zgražaju, ali nikada ne izlaze na ulice.

” Kada se dogodilo ovo na Pagu, u prvi mah nam je to djelovalo kao potez luđaka. Ali kad smo saznali da je obitelj ‘korisnik usluga centra’, kako je to definirala ravnateljica Burčul, odnosno da su u sistemu i da je jedno starije dijete već izdvojeno iz obitelji, shvatile smo da je zaista krahirao sustav”, istaknula je Veljača, dodajući da je zapravo tada sve počelo, a rezultirati bi trebalo prosvjedom pred zgradom Vlade na kojem će se čitati ispovijesti žrtava koje su stigle u grupu, a ujedno zahtjevati će ispriku ministrice Murganić za rečenicu Tako je to u braku.

“Sastavljamo zahtjeve i iznijet ćemo ih na protestu. Za realizaciju nekih od njih, poput konkretnih zakonodavnih promjena ili neovisnog i sustavnog nadzora rada Centara socijalne skrbi kojem će se korisnici moći obratiti, trebat će više vremena, no neke je moguće primijeniti odmah. Primjerice, tražimo od Državnog odvjetništva i policije da NEODLOŽNO i BEZ IZNIMKE ubuduće sve slučajeve tjelesnog nasilja i spolnog uznemiravanja iz čl. 10. st. 1. t. 1 i 4 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji kvalificiraju kao KAZNENO djelo, a ne PREKRŠAJ.

Zahtjeve ćemo urudžbirati premijeru, ali i njegovim ministrima unutrašnjih poslova, pravosuđa te demografije, obitelji, mladih i socijalne politike; Saboru, kao i uredima pravobranitelja”, rečenmo je od strane organizatora za Jutarnji list.