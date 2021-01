Veliko srce Vukovara: Pomoć za razorenu Banovinu stigla je i iz Grada Heroja

Da Vukovar ima široko srce pokazuje se i sada kad je razorni potres pogodio Banovinu. Premda i na istoku Hrvatske problema ima napretek, Vukovarci su preko gradskog Crvenog križa skupili tri i pol tone pomoći vrijednosti oko 200.000 kuna.

“Čim se dogodio potres svi Crveni križevi su se uključili u skupljanje donacija. Mi smo već sutradan krenuli s ogranizacijom volontera. Prvih 3-4 dana bila je tolika gužva, svi su nešto htjeli donirati. Radilo se i po 12-14 sati dnevno“, priča nam Vlatko Glavaš, predsjednik Crvenog križa Vukovara.

U akciji je sudjelovalo 40 volontera koji su se zbog korone morali ogranizirati u manje timove, a 9. siječnja put Petrinje krenuo je i interventni tim iz Vukovara.

“Naših osam članova je otišlo pomoći direktno na pogođeno područje. Sortiraju, pakiraju, dostavljaju kuhanu hranu…”, pojašnjava prvi čovjek vukovarskog HCK-a.









Inače, i bez potresa je za vukovarski Crveni križ prosinac bio iznimno aktivno vrijeme. Potrebitim građanima dijelili su ogrijev i peći, a djeci božićne pakete i bonove.

“U suradnji s Gradom i općinama koje su u našem djelokrugu proveli smo akciju “Topla zima zima svima”, 50 obitelji dobili su tri metra drva za ogrijev. Na taj projekt sam izuzetno ponosan, do ove godine nismo imali ovu akciju.”

Spomenuta akcija nadozevala se na još jednu, “Solidarnost na djelu”, zahvaljujući kojoj su osigurane i peći na kruto gorivo.









“Zahvaljujući dobrim ljudima, osnovnim školama, gradskim tvrtkama, uspjeli smo prikupiti dovoljno novca kako bi kupili i 25 peći na kruto gorivo. I na to smo jako ponosni, ove godine je oboren svojevrstan rekord, u prosjeku od ih doniramo pet do deset, sad smo to uspjeli podići na višu razinu pa smo većem broju obitelj omogućili topliju zimu”, ispričao nam je.

Prema djeci je pak bila usmjerena akcija “Za sretne blagdane”.

“Ova inicijativa počela je baš u Vukovaru. Djeca od 0 do 18 dobila su 172 bona od 100 kuna u jednom trgovačkom lancu, pokloni su osigurani svima koji su na zajamčenoj minimalnoj nakandi.”

No, za posebno izenađenje pobrinula se jedna gospođa iz Dubrovnika koja je najmanjim Vukovarcima poslala dodatni poklon.









“Gospođa se javila početkom 12. mjeseca i odlučila je donirati određenu svotu novaca kako bi sva djeca koja su socijalno ugrožena dobila paket slatkiša za Božić. Poklone su dobivala djeca do osmog razreda osnovne škole, tu je ‘otišlo’ 145 paketa… Bila je to jedna lijepa gesta, gospođa je jednsotavno nazvala i rekla ‘želim to i to za vukovarsku djecu’ i evo, drago mi je što smo joj ispunili želju i zahvaljujem joj i ovim putem na vrijednoj donaciji. Moram spomenuti i udruga ‘Zagrljaj’, riječ je o Udruzi udomitelja Vukovarsko-srijemske županije, još 28 paketa podijeljeno je i djeci koja su u udomiteljskim obiteljima.”

Kako je kraj godine bilo aktivno razdoblje, tako je bilo i proljeće, kada je krenula koronakriza i prvi lockdown. Inače, Crveni Križ Vukovar ima široko mrežu volontera, ove godine njih stotitnjak je nesebično pomagalo.

“Većinom su to naši mladi, od 18 do 25, nešto sitno od 25 do 35, pa onda imate od 40 do nekih 60 godina”, otkrio je Glavaš. Imamo i srednjoškolce, studente, a i nezaposlene koji svoje vrijeme koriste da bi pomogli drugima.

“Za lockdowna smo imali oko 130 oosba o kojima smo brinuli. To su direktno radila 73 volontera, još 15-ak ih je bilo u rezervi, ali srećom nije bilo potrebe.”

Od prosinca ove godine pridružilo im se i dvoje volontera iz inozemstva.

“U suradnji s volonterskim centrom PRONI dobili smo EU-projekt. Bilo je dosta nezgodno s obzirom na korona situaciju i sve, no na kraju su djevojka iz Italije i mladić iz Španjolske dobili zeleno svjetlo. Već su se i aklimatizirali, lijepo su se uklopili s našima, upoznaju Vukovar, kulturu, a definitivno su otvoreni za učenje hrvatskog jezika.”