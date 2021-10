VELIKO PRIZNANJE ZAGREBAČKIH HDZ-OVACA! Otkrili važan detalj o Tomaševiću: Ovome se nitko nije nadao

Autor: Iva Međugorac

U Zagrebu ništa novo… tim riječima naši sugovornici iz zagrebačke organizacije HDZ-a komentiraju epilog njihovih unutarstranačkih izbora, na kojima su članovi vladajuće stranke opet izabrali Mislava Hermana za svojeg predsjednika.

Aktualni šef zagrebačke organizacije uvjerljivo je pobijedio svojeg protukandidata Pavu Kostopeča, a u timu ovog poznatog liječnika za to imaju objašnjenje. Naime, kako kažu uz Hermana je stao premijer Andrej Plenković i cijela stranačka infrastruktura pa je Kostopečeva borba bila kao sraz između Davida i Golijata.

Da je Plenković doista davao potporu Hermanu jasno je i iz toga što su se u njegovom timu našli ministrica Nikolina Brnjac i njen kolega, ministar rada Josip Aladrović. “Nama je nevjerojatno da se Herman uopće kandidirao s obzirom na poraz zagrebačkog HDz-a na nedavno održanim lokalnim izborima, ali sve je ovo zapravo bilo očekivano, izrežirano i uigrano, pitanje je je li Hermanova pobjeda dugoročno pobjeda HDZ-a”, komentiraju naši sugovornici bliski Kostopeču koji je tijekom cijele kampanje tvrdio da je zagrebačkom HDZ-u potrebna promjena.

Tvrdio je Kostopeč to i prije kampanje kada se zalagao za raskid suradnje s pokojnim Milanom Bandićem, no njegove tvrdnje ni tada nisu padale na plodno tlo. “Jasno je da HDZ-ovci bespogovorno slijede poruke stranačkog vodstva, to je daleko od demokracije, ali mi poštujemo volju članstva, Herman je odnio uvjerljivu pobjedu baš kao i njegovi kandidati za potpredsjednika i mi se nećemo, i ne možemo buniti”, kažu naši sugovornici uz opasku da kampanja nije u svim stadijima bila transparentna, na što su upozoravali, ali bez prevelikog odjeka.

I dok u poraženom timu negoduju, u timu novog, starog šefa Hermana ne kriju zadovoljstvo. “Kostopeč je kampanju gradio na kritiziranju naše suradnje s Bandićem, a osim toga članstvu nije ponudio ništa konkretno, što se vidjelo. Ne može se Hermana kriviti za poraz na izborima, niti je on odgovoran za suradnju s Bandićem. On je zagrebački HDZ preuzeo par mjeseci prije Bandićeve smrti i stranku je tek počeo uređivati i organizirati, pred njim je i sada ogroman posao i bezbroj izazova, naravno da ni on nije sretan time što je stranka u Zagrebu danas u oporbi, ali što je on mogao napraviti za par mjeseci da do toga ne dođe? Filipović možda niti nije bio najbolji kandidat, ali nema toga kandidata koji bi ugrozio Tomaševića, to se mora priznati, on je bio u naletu, i u jednu ruku dobro da je, neka sada pokaže što zna i umije pa će građanima biti jasno koga su izabrali”, komentiraju Hermanovi suradnici te dodaju da raskola u stranci nakon sraza među dvojicom kandidata neće biti.