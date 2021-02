VELIKO PRIZNANJE NOVINARKE KOJA JE ‘ŽIVCIRALA’ BANDIĆA: Ovo je posljednje što je napisala o njemu

Autor: Iva Međugorac

Poznata novinarka Maja Sever poznata je kao žena bez dlake na jeziku, a taj svoj osebujan pristup njegovala je i u odnosu sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem. Iako ga kroz posao nije štedjela, na društvenim mrežama priznala je kako ju je potresla gradonačelnikova smrt te se prisjetila prvog susreta s njime.

“Prvi put sam ga upoznala prije više od 20 godina dok je bio u Praškoj, u SDP-u. Brzo sam ga počela živcirati. I on mene. Svega je tu bilo. Napadanja, prozivanja, prosvjedovanja, svađa što javnih, što tajnih. U onim rijetkim trenucima kada bi mi došao u goste u Hrvatsku uživo uglavnom me preveslao i nisam uspjela pitati ili istjerati na čistac što sam htjela. Na terenu je već bilo bolje. Znali smo vikati jedan na drugog, prozivati… Voljela sam umišljati da ga užasno nerviramo s magnolijom. Ne jednom sam mu pošteno i zapaprila. Nije ostajao dužan. Rado se sjećam onog javljanja iz Resnika kada je u studiju vikao da izmišljam i da sam manipulatorica. Ili kad je Aci par puta rekao da zna”, prisjetila se Sever, a onda podsjetila i na svoj posljednji tekst o njemu.

”Zadnje što sam napisala o njemu jest neki dan komentar na tekst o kupovini automobila i komentaru da je bolestan: ‘Iskreno mi je žao ako je bolestan, no to zaista nema veze s ovim. Neka se on izvuče i bude dobro i zdravo i borba u političkom ringu.’ I to sam zaista već dugo ponavljala. Iako svi znamo da već dugo nije onaj Milan Bandić.

Uglavnom, na kraju ove naše priče moram priznati da i dalje mislim da ovakav politički talent dugo nije viđen na ovim prostorima.

Iskrena sućut obitelji i prijateljima”, zaključila je Maja Sever.