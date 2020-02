VELIKO PRIZNANJE NAJPOZNATIJEG HRVATSKOG SUCA! I među njima ima masona: Evo u čemu je zamka

O aferi Mason koja je stajala pozicije glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića oglasio se predsjednik zagrebačkog Županijskog suda Ivan Turudić koji je za RTL izjavio kako mu je sve to redikulno i infaltilno.

“Dražen Jelenić je moj dugogodišnji kolega i ne bih na taj način komentirao, ali reći ću ovako: mislim da sudac nikako ne bi mogao biti mason”, smatra Turudić koji vjeruje kako i među sucima postoje masoni. Međutim, ne postoji nikakav alat kojim bi se to moglo saznati. “Ako je tamo zastupljena cijela skupina intelektualaca, logično je da su među njima i suci. Masoni su konspirativni, nisu transparentni, imaju zavjet šutnje i međusobnog pomaganja i to je nešto što se ne slaže s pozicijom suca”, kazao je Turudić te priznao kako masoni njega nikada nisu zvali. “Ja sam jedino član dragovoljaške udruge “Sokol” iz Milanovca kod Virovitice. Masoni me nisu zvali”, objasnio je poznati sudac uvjeren kako nije dobro da se nad glavnim državnim odvjetnikom ne radi sigurnosna provjera. ”Sigurnosne provjere su isto područje koje bi trebalo dodatno urediti”, drži Turudić koji se dotakao i potencijalnog novog glavnog državnog ovjetnika odgovarajući na pitanje je li bolje da na Jelenićevo mjesto dođe netko iz ili izvan sustava DORH-a.

“I jedno i drugo rješenje ima prednosti i nedostatke. Sada, kako stoje stvari, imamo četiri bivša glavna državna odvjetnika koji su zamjenici. To može stvarati probleme”, rekao je Turudić i dodao da se on sigurno neće prijaviti.