VELIKO PRIZNANJE IZ SDP-A! Ovo je prava istina o Zoranu Milanoviću: Netko to mora reći naglas

Autor: Iva Međugorac

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ovih je dana posjetio Kupres te se tamo još jednom po tko zna koji put u aktualnom mandatu družio s Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, i braniteljima s kojima je ondje nazočio na još jednoj važnoj obljetnici, na kojoj se Milanovića nije previše pitalo o ratu u Ukrajini, o kojem je ionako u više navrata iznio svoja stajališta, radi kojih ga ljutiti oponenti iz HDZ-a ionako već neko vrijeme nazivaju igračem Kremlja.

Svoj čvrst stav o Ukrajini Milanović je izrekao i prije nekoliko dana kada se usprotivio ideji o tome da se njihovi vojnici obučavaju u našoj zemlji.

Zbog tog Milanovićeva čvrstog i jasno izrečenog stava Plenković bi se mogao naći u novim problemima, jer bez konsenzusa između Banskih dvora i Pantovčaka ovo pitanje teško da će se moći riješiti.





Neće nas ‘utrpati’ s Mostom

U Uredu predsjednika tvrde pak da je Plenković sam sebi kriv za ovakvu neugodnu situaciju te napominju da Milanović za ovakve događaje nije smio doznati iz medija. Medijski prostor nedavno je zaintrigirala Milanovićeva nekadašnja stranačka kolegica, SDP-ova uzdanica Sabina Glasovac koja je gostovala kod Aleksandra Stankovića u njegovoj emisiji Nedjeljom u 2, gdje se ogradila od moguće velike koalicije s Mostom, a ujedno i kazala kako pojedine Milanovićeve stavove ne podržava.

”Glasovac je jasno rekla ono što je Grbin odavno trebao izreći – nećemo dopustiti da nas Milanović utrpa u koaliciju s Mostom, i ne podržavamo Milanovićev stav o ratu u Ukrajini”, komentira naš sugovornik iz SDP-a te priznaje da u stranci na ovu temu već neko vrijeme traju ozbiljne podjele.

”Korektno je to što je ona tijekom gostovanja kod Stankovića Milanovića pohvalila tamo gdje ga treba pohvaliti, ali je Glasovac za razliku od Grbina jasno zauzela stav na temu Ukrajine, Milanović nas time gazi, a Grbin šuti.

SDP se po pitanju toga rata ne smije poistovjećivati s predsjednikom, a Grbin nema hrabrosti da se tome odupre zbog toga što on ionako rijetko koju odluku donese bez da se konzultirao s Milanovićem”, naglašava naš sugovornik te dodaje da će se Grbin uskoro morati očitovati o tome jer dobar dio članova iz vodstva stranke više nema namjeru šutjeti.

Nije Ukrajina jedina

”Grbinu je strano zauzimati stavove, ali on uskoro više neće imati izbora. Vidljivo je i na anketama da SDP tone. Nije Ukrajina jedina tema oko koje se mi moramo ograditi od Milanovića, mi moramo zauzeti svoj stav, i voditi svoju politiku, krajnje je vrijeme da se po tome pitanju nešto poduzme, sve suprotno vodi nas u nove probleme, a mi ni ove stare još nismo riješili, oni se samo gomilaju, i mogli bi se na koncu obiti o glavu ne samo Grbinu već i kompletnoj stranci”, drži ovaj nezadovoljni SDP-ovac koji dodaje da Milanović više politički nije ni nalik predsjedniku s početka mandata.









”On se potpuno transformirao, mi sebi moramo priznati istinu, i reći na glas istinu o Milanoviću – predsjednik je postao lider desnice. Nije jasno kako se on misli vratiti s tog puta, a nije jasno ni mislili li se on od tamo vraćati, SDP kao stranka na to ne može čekati”, kaže naš sugovornik te dodaje da Milanović nije trebao postupiti kako je postupio tijekom posjeta predsjednice američkog Kongresa Nancy Pelosi.

‘’To se naprosto tako ne radi. Milanović sve više zagovara proruske stavove, u SDP-u se to ne smije i ne može tolerirati, a Grbin šuti vjerojatno i radi toga što SDP na idućim predsjedničkim izborima bez Milanovića ne bi ni imao koga drugoga kandidirati’’, tvrdi naš sugovornik te zaključuje kako je za SDP jedina svijetla točna Milanovićeva predsjedničkog mandata to što konstantno osuđuje HDZ i ukazuje na kriminalne radnje u toj stranci, ali u konačnici i to je nešto oko čega bi se Grbin trebao lomiti daleko više od predsjednika Republike.