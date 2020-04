‘VELIKO JE PITANJE ŠTO ĆE BITI S BEROŠEM!’ Tajne HDZ-ove kalkulacije: Plenković u ogromnoj dilemi

Izbori u ovom tenutku nisu prioritet, izjavio je prije nekoliko dana predsjednik HDZ-a i prvi čovjek Vlade premijer Andrej Plenković. I doista, Plenković nije daleko od istine kada kaže da izbori u ovim trenucima nisu, ili barem ne bi trebali biti priroritet budući da se Hrvatska, baš kao i ostatak svijeta sučeljava s koronakrizom, koja osim zdravstva danak ostavlja i u ekonomniji.

No, to što izbori u ovim teškim trenucima nisu tema o kojoj bi premijer javno polemizirao, ne znači da se iza zatvorenih vrata, i u političkim kuloarima ne govori o datumu parlamentarnih izbora. Po običaju, mišljenja su oko datuma izbora podjeljena, a jedna od opcija koje se provlače među HDZ-ovcima jest i ona da se izbori održe već koncem lipnja.

”Većina zemalja do tada će olabaviti rigorozne mjere koje su nastale radi korona virusa, a u skladu s time i mi ćemo olabaviti mjere, to će biti naša pobjeda koju će iznijeti ministar Vili Beroš, i mi samo tada možemo na njemu graditi kampanju, ako želimo uspjeti.

Čekati s izborima do rujna, nije pretjerano pametno, završiti će sezona, a već je sad jasno da od nje neće biti ništa, zaredati će se ekonomski problemi, nezaposlenost i zato Hrvatska treba stabilnost, formiranu vladu koja će moćui ponuditi riješenja, upuštati se u rujnu u izbore nije riskantno samo za stranku, već i za narod, mi do tada ne bi smijeli čekati, najkasnije bi se izbori trebali održati u kolovozu tako da u jesen uđemo spremni za problme koji su neizbježni”, smatra naš dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a koji ne vjeruje da je dobra opcija odgađanje izbora za prosinac jer bi se time izazvalo nezadovoljstvo kod birača, a to bi prema njemu bilo i neodgovorno.

”Nema smisla ni s političke, stranačke pozicije čekati prosinac. Veliko je pitanje što će do tada biti s Berošem i njegovom popularnošću, kako je došla ona tako može i otići, vidite da se već zbrajaju greške stožera, a što kriza bude odmicala očekivano je da će grešaka i propusta biti sve više, i da će se situacija teško držati pod kontrolom, tu imate i taj gospodarski aspekt, briga ljude bez posla i bez primanja što radi Beroš, sve će se više ovdje početi govoriti o ekonomiji, i gospodarstvu, a tu nam Beroš ne može previše pomoći. Prvi koraci su i u tom smislu dobro napravljeni, podjeljeni su minimalci, poduzetnici su zadovoljni, ali ni to nije dovijeka, zato smatram da trebamo iskoristiti priliku, to se ne smije propustiti, a Plenković je toga svjestan, i on sam ozbiljno dvoji oko toga kada izaći na izbore, i na koji način”, zaključuje naš sugovornik.