Veliko insajdersko priznanje! Plenković i Milanović nisu ni svjesni što su učinili: Sustav je na koljenima

Autor: Iva Međugorac

Svako se malo premijer Andrej Plenković nađe pred nekom novom, izazovnom fazom, ali on uglavnom svoje izazove rješava bez puno problema, uz pokoju turbulenciju koja j po svemu sudeći neizostavan dio politike. Pred Plenkovićem koji je nedvojbeno zakoračio u predizborni period stoje međutim novi izazovi kadrovske naravi, što bi za njega ipak moglo biti problematično budući da se radi o cijeloj paleti kadrovskih rješenja koje će morati iznaći u narednoj predizbornoj godini, a dobro je poznato da su baš kadrovi najslabija karika vladajuće garniture odnosno njegovog HDZ-a.

Mandati ističu glavnoj državnoj odvjetnici i guverneru

Iduće godine naime ističe mandat glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek, koja bi se nakon toga morala umiroviti pa će shodno tome vladajući biti primorani potražiti njenog nasljednika ili nasljednicu koja će uvesti reda u Državno odvjetništvo koje se nerijetko nalazi na meti kritika, i koje je odavno izgubilo povjerenje javnosti. Kraj mandata iduće godine očekuje i prvog čovjeka Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji se ondje više ne misli zadržavati, no upućeni tvrde da je to jedina pozicija oko koje se predsjednik Vlade ne mora brinuti jer je svojeg bivšeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića pravodobno poslao u HNB na poziciju viceguvernera, s koje će kako se i sam Ćorić nada sjesti u utjecajnu guvernersku fotelju.

No, ove dvije fotelje one su u kojima kod kadroviranja predsjednik Vlade dobrim djelom ima odriješene ruke, iako se naravno može očekivati kako će se i u ovim slučajevima na Plenkovića vršiti pritisak raznih lobija i interesnih skupina kao što to uvijek kod ovako važnih imenovanja i bude. Međutim, ono oko čega bi premijer Plenković mogao imati glavobolje, i čega su već sada i više nego svjesni u njegovoj stranci, ali i njegovom okruženju jest Sigurnosno-obavještajna agencija. Iduće predizborne godine naime mandat istječe i šefu SOA-e Danijelu Markiću, s kojim je Plenković u korektnim odnosima.





Očekuje se kolaps u SOA-i

”Plenković je s Markićem zaista u dobrim odnosima, on je blizak i sa Zvonimirom Frkom Petešićem, ali oko njega je situacija dvojbena iz nekoliko razloga. Premijer je razmatrao opciju da upravo Markića pošalje na poziciju veleposlanika u Parizu, ali se oko toga mora usuglasiti s predsjednikom Zoranom Milanovićem, baš kao što se s Milanovićem mora usuglasiti i oko toga tko će preuzeti SOA-u nakon što Markiću istekne mandat. S Milanovićem je nemoguće razgovarati, Plenković za nikakve pregovore također ne želi čuti. I jedan i drugi su previše tvrdoglavi, a ovo su prevažne teme da se oko njih ne bi razgovaralo. Na koncu se još uvijek ne zna ni rješenje za diplomaciju, ni rješenje za SOA-u niti njih dvojica o tome na bilo koji način pokušavaju komunicirati. Za očekivati je da će ovo imenovanje prerasti u ogroman skandal, a Plenković si skandale u SOA-i u predizbornoj godini ne smije i ne može dopustiti”, smatra naš dobro upućeni sugovornik iz vladajuće stranke te napominje da kada je SOA u pitanju predsjednik Milanović uvelike robuje pritiscima svojeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Dragana Lozančića.

Što će biti s načelnikom Glavnog stožera?

Kako bi se točno situacija u SOA-i mogla rasplitati vidljivo je iz primjera VSOA-e koja je već mjesecima praktički obezglavljena. Formalno Vojnu agenciju još uvijek vodi Ivica Kinder koji je smijenjen uz supotpis premijera i predsjednika Republike, ali njegov nasljednik još nije imenovan radi toga što se njih dvojica ni oko toga ne mogu dogovoriti premda je ministar obrane Mario Banožić već slao prijedloge predsjedniku Vlade i Zoranu Milanoviću koji nije prihvatio da na čelo VSOA-e dođe brigadni general Mijo Validžić.

”VSOA je u očajnoj poziciji, iduće godine Kinderu i službeno ističe mandat dakle neke dogovore treba postići. Njih dvojica moraju razgovarati, nikoga više ne zanima to što se oni prepiru oko Udbe, dnevne politike i raznih drugih tema. Ovo je naprosto važno za funkcioniranje države, za nacionalnu sigurnost i o tome netko mora povesti računa”, kaže naš dobro upućeni sugovornik te podsjeća da je Obalna straža također bez zapovjednika, upitno je što će biti i sa načelnikom Glavnog stožera Robertom Hranjem jer je njemu u prosincu prošle godine Banožić potpisao pruduženje mandata za šest mjeseci. Tih šest mjeseci uskoro ističe pa bi umirovljenje admirala Hranja ponovno mogla biti tema o kojoj će se polemizirati.

Upražnjeno je i mjesto zapovjednika Počasno-zaštitne bojne nakon što je umirovljen brigadir Elvis Burčul, a osim toga nemamo ni vojnog predstavnika Hrvatske pri NATO-u, ali ni vojnog izaslanika u Londonu. Tu su još i pozicije direktora Glavnog stožera ali i zapovjednika Ratnog zrakoplovstva. Sve se to izravno odnosi na sustav obrane, a sve to izravno se odnosi i na postizanje dogovora između Plenkovića i Milanovića, što nećemo tako skoro doživjeti.