VELIKO HDZ-ovo PRIZNANJE O CJEPIVU! Prozvani krivci: Spominje se ime jedne ugledne dame

Autor: Iva Međugorac

”Teško mi je to priznati, ali slažem se sa Sandrom Bečić. Krunoslav Capak i Nacionalni stožer izgubili su kredibilitet, imam dojam da se sa svakim njihovim novim istupom smanji broj građana koji su spremni otići na cijepljenje”, tim riječima naš sugovornik iz HDZ-a komentira kampanju za cijepljenje protiv korona virusa koja se posljednjih mjeseci vodi u javnom prostoru.

”Prijetnjama koje upućuje Plenković ne može se postići ništa, oni su tome trebali pristupiti sa znanstvenicima, stručnjacima koji imaju dignitet, educirati građane, objasniti im što dobivaju cijepljenjem, a umjesto toga mi smo dobili afere i ljude koje više nitko ne doživljava ozbiljno. Prelistajte društvene mreže, Beroš i Capak su postali predmet sprdnje, a onda na to dodajte i te sumnjive javne natječaje, pa bar u ovome nije smijelo biti afera”, komentira naš sugovornik aludirajući na posljednje medijske napise o kampanji Misli na druge, cijepi se.

”Sve je manje građana koji se žele cijepiti, ovo je debakl kampanje, cilj od 50 posto procijepljenh do srpnja nema šanse da možemo dostići, mogu oni sada prozivati građane te ih time još više udaljiti od želje da se cijepe ili mogu prihvatiti odgovornost i provesti promjene kojima će građanima približiti cijepivo. Ovo postaje suludo. Capakov Hrvatski zavod za javno zdravstvo već dugo vodi kampanju i moglo se ranije reagirati kada se vidjelo da se neće postići zacrtani ciljevi.

Ako mene pitate, kampanju za cijepljenje najbolje je provodila Milanovićeva supruga Sanja Musić Milanović koja je građanima pristojno i primjereno objasnila zašto je to bitno. Ona u svojim istupima nikoga nije osudila, nikoga nije napala, pristupila je tome kao stručnjakinja, i ljudi bi je zaista doživljavali obziljnije od Capaka koji se proslavio sjedenjima na kutijama. Imali ste potom i one skandale s cjepišama preko reda… Narodu je dosta svega, a oni ne staju i ne mijenjaju baš ništa”, ogorčen je naš sugovornik kojemu nije posve jasno na što je Zavod do sada potrošio 785.328 kuna za kampanju.

”Osim što su angažirali tvrtku Bianke Matković, sada su se diskreditirali angažmanom tvrtke DA FILM čiji je zaposlenik i jedini vlasnik glumac Dejan Aćimović. Nitko tu glumca nizašto ne krivi, no cijeli proces ostavlja dojam netransparentnosti, budi skepsu kod građana, kampanja je promašena, ona je debakl, ali je žalosno da oni ne vide da je greška u njima”, zaključuje naš sugovornik.