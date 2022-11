VELIKI ZAVODNIK I MILANOVIĆEV ČOVJEK! SDP-ov operativac u ulozi života: Predsjednik je zaposlio njegovu ženu

Autor: Iva Međugorac

Oduvijek se uz riječku, zagrebačka organizacija SDP-a smatrala bazom ove stranke koja u posljednje vrijeme prolazi kroz duboku i ozbiljnu političku krizu, posebice otkako Partijom rukovodi Peđa Grbin koji se ne prestaje obračunavati sa svojim neistomišljenicima. Po sličnom modelu po kojem se razišao sa svojim stranačkim kolegama i saborskim zastupnicima SDP-a koji su u međuvremenu prerasli u Socijaldemokrate, Grbin je svojedobno ugasio zagrebačku organizaciju svoje stranke i iz nje izbacio nekadašnjeg predsjednika i bivšeg ministra Gordana Marasa, navodno kako bi se riješio SDP-ovih kadrova koji su bili naklonjeni pokojnom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću.

Nakon Marasa, kao Grbinov kadar vodstvo zagrebačkog SDP-a preuzeo je profesor sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Viktor Gotovac te pokazao da ne planira biti Grbinova lutka na koncu, već svoj čovjek i političar o kojem se u SDP-u počelo govoriti kao o Grbinovom nasljedniku.

Situacija s Gotovcem izmakla je kontroli onoga trenutka kada je ovaj počeo propitkivati SDP-ovu koaliciju s Možemo. To ga je na koncu stajalo pozicije, ali i članstva u najvećoj oporbenoj stranci, gdje se u Zagrebu pripremaju okviri za obnavljanje suradnje s Možemo, što bi se, kako planiraju u Grbinovom timu, uskoro trebalo preliti i na nacionalnu razinu. Dok se to ne dogodi zagrebački SDP-ovci ponovno će na izbore, a kako za sada stvari stoje kandidata im ovoga puta neće manjkati.





Najglasniji favorit

Kao potencijalni kandidat za predsjednika zagrebačke organizacije SDP-a spominje se njihov najglasniji gradski zastupnik Renato Petek, s kojim bi Partija nastavila Gotovčevu politiku, što Grbinu definitivno ne ide u prilog. Osim toga, već neko vrijeme Grbinu bliski članovi SDP-a progovaraju o Peteku kao o sjemenu razdora jer on, za razliku od šutljivih zagrebačkih SDP-ovaca, otvoreno kritizira poteze platforme Možemo s kojima se ne slaže, a što je nerijetko suprotno stajalištima stranke- barem onim službenima.

O događanjima u Zagrebu rijetko se oglašava doktor Branko Kolarić, ugledni epidemiolog i ravnatelj Nastavnog zavoda Andrija Štampar koji se također spominje kao potencijalni kandidat za predsjednika ove važne organizacije. Premda se Kolarić etablirao u jeku pandemije koronavirusa, u dijelu SDP-a smatraju da mu nedostaje operativnog iskustva te kao njegov nedostatak ističu to što nikada nije obnašao niti jednu dužnost iz sfere izvršne vlasti. S druge strane dio SDP-ovaca komplimentira Kolarića kao novo, i svježe lice na hrvatskoj političkoj sceni, uz napomenu kako se za njime ne vuku afere, i kako je do sada pokazao ozbiljnost radi koje mu ne bi bilo loše pružiti šansu. Po svoju šansu u SDP-u Zagreb trebao bi navodno i poznati odvjetnik Alen Čičak, no najzanimljivije ime u ovim SDP-ovim unutarstranačkim križaljkama svakako je ono dugogodišnjeg glavnog tajnika stranke Igora Dragovana, koji ujedno slovi kao kadar Zorana Milanovića, s kojim je Dragovan godinama surađivao.

Obilježio ga ‘seks skandal’

Dragovan je inače i izvan SDP-a poznat po navodnom seks skandalu, odnosno po tome što je DORH-u prijavio nepoznatog muškarca koji ga je ucjenjivao SMS porukama što se dovodilo u vezu s jednom zaposlenicom HRT-a. Šuškalo se kako je prijavljeni muškarac zapravo suprug dotične zaposlenice, s kojom je Dragovan prešao granicu, u vrijeme kada je bio na glasu kao veliki SDP-ov zavodnik.

Danas Dragovan više nije na glasu kao zavodnik, posao je pronašao kod svoje stranačke kolegice Biljane Borzan, dok za to vrijeme njegova supruga Melita Mulić radi kao savjetnica u Uredu predsjednika. Mulić je također bivša saborska zastupnica SDP-a koja je spominjana kao jedna od najvećih i najsposobnijih Milanovićevih uzdanica, a ostala je poznata i kao velika kritičarka bivšeg predsjednika svoje stranke Davora Bernardića.

Bilo kako bilo, uz to što ima potporu predsjednika države, Dragovan iza sebe ima ozbiljno operativno iskustvo što bi mu moglo koristiti u kampanji u kojoj se sprema preuzeti zagrebačku organizaciju SDP-a u kojem se dio članstva ne slaže s time da se u vodstva organizacija guraju Milanovićevi kadrovi, budući da smatraju kako se SDP zbog Milanovićevih zaokreta, desničarenja i stavova o Ukrajini, mora ograditi od svojeg nekadašnjeg šefa, za što Grbin definitivno još uvijek nema snage.