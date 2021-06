VELIKI ZATAŠKANI SKANDAL U BEROŠEVU MINISTARSTVU! Sve je proglašeno tajnom. Ni ne slutite što se godinama događa

Iako se usred koronakrize u javnom prostoru nerijetko spominjalo oživljavanje Imunološkog zavoda, ta tema odavno je pala u zaborav.

No, ne zaboravljaju na Imunološki ljudi koji su u njemu godinama gradili svoje karijere pa kažu da on ne samo da nije oživljen već šest godina, već se i na takav ‘anemičan’ Imunološki iz proračuna spiskalo preko 190 milijuna kuna.

”Za taj novac nismo dobili ništa, već se Imunološki zavod bavi isključivo rasprodajom super kvalitetne hrvatske plazme”, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik te napominje kako je upravo ministar zdravstva HDZ-ov Vili Beroš zaslužan za to da se prodaja hrvatske krvi i plazme odvija u strogoj tajnosti. ”Ovakvim tajnovitim biznisima podriva se sustav darivalaštva, jer naši dobrovoljni darivatelji sigurno neće biti zainteresirani na darivanje svoje krvi i plazme na kojoj strane kompanije ostvaruju profite, a mi dobivamo lijekove iz tuđe plazme. Ovakve ativnosti ministarstva zdravstva urušavaju naš javnozdravstveni sustav”, navodi nadalje naš sugovornik uz opasku da je Imunološki zavod ciljano ugašen te se godinama stopira njegova revitalizacija jer postoji mogućnost da se na taj način pogoduje uvoznim farmaceutskim lobijima.

Berošev manevar

Baš u tome naš sugovornik vidi razlog radi kojeg Beroš o čijem se opozivu polemiziralo morao otići, a po njemu i ne samo on. Problem je naime u tome što je Ministarstvo zdravstva početkom godine dalo suglasnost za izvoz desetak tisuća litara krvne plazme iz Hrvatske u inozemstvo, a dokument kojim se taj manevar odobrava potpisao je ministar Beroš, što zapravo nije ništa neuobičajeno budući da su na isti način postupali i svi njegovi prethodnici od Darija Nakića do Milana Kujundžića. Ono što u ovoj priči budi sumnju jest to što se posao odrađuje u strogoj tajnosti, a Beroš se pritom poziva na Zakon o krvi i krvnim pripravcima u kojem uz ostalo stoji da se krv i njeni pripravci ne mogu izvoziti iz Hrvatske, ali je ostavljena mogućnost da ministar u iznimnim slučajevima poput elementarne nepogode i nekih drugih vanrednih stanja, ali i u slučaju da je riječ o hitnoj, medicinski opravdanoj potrebi odobri izvoz.

Upućeni svjedoče kako se ni o jednoj iznimci ovdje do sada ne radi niti se radilo, Hrvatska godinama otkako je Imunološki prestao s preradom plazme i proizvodnjom lijeka iz nje ni sama ne zna što sa zalihama krvi dobivenom iz dobrovoljnog davanja pa je stoga uhodana shema koja funkcionira još od 2017. godine. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu prikuplja krv, prodaje je zagrebačkom Imunološkom, a on je kao čistu sirovinu preprodaje švicarskom farmaceutskom divu Octapharmi. Navodno, Imunološki za litru plazme izdvaja oko 200 kuna, a onda je Švicarcima prodaje za 300-tinjak kuna, a kada se krv preradi i proizvedu lijekovi onda se ti isti lijekovi preko farmaceutskih tvrtki vraćaju nazad, odnosno izvoze u Hrvatsku. Treba znati kako se sadi o vrlo skupim lijekovima poput primjerice imunoglobulina koji se svojedobno proizvodio u Imunološkom po nižim cijenama no što je to slučaj s uvoznim proizvodom.

