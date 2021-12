VELIKI ZAOKRET ANDREJA PLENKOVIĆA! Premijer mijenja strategiju prema Milanoviću: Ovo će se predsjedniku obiti o glavu

Autor: Iva Međugorac

Odnosi između premijera Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića u jeku izbora predsjednika Vrhovnog suda bili su do te mjere zategnuti da se njihova polemika pretvorila u uličarski i prilično neprimjeren govor. Kako je na čelo ovog važnog suda stigao Milanovićev kandidat Radovan Dobronić, tako su se tenzije privremeno stišale, a onda je Milanović napadajući zbog umirovljenja brigadira Burčula ministra obrane Marija Banožića premijera nastojao uvući u novi rat, dok su upućeni govorili kako u pozadini njihova sukoba stoje imenovanja veleposlanika.

Do danas dogovor oko popunjavanja diplomatskih fotelja moćni vladajući dvojac nije postigao, premda su prije nekoliko mjeseci prve pregovore na tu temu otpočeli premijerov savjetnik Mate Granić i Milanovićeva desna ruka Orsat Miljenić. U jednom trenu u medijskom prostoru pojavila se vijest kako Milanović već ima popis svojih kandidata za diplomaciju pa se u tom kontekstu spominjao Ranko Ostojić, Mihael Zmajlović te Ivo Goldstein.

No, kako su se HDZ-ovci javno usprotivili tim imenima, tako je priča o popunjavanju diplomatskih fotelja stala premda je ranije dogovoreno da polovinu kandidata predlaže Milanović, a drugu polovicu Plenković. Po diplomatskim kuloarima šuška se kako je Plenković u međuvremenu odustao od toga da u veleposlaničku fotelju instalira Miru Kovača, dok je Milanović navodno nesklon i Davoru Ivi Stieru.

Bilo kako bilo, dogovora oko ove donedavno vruće teme nema ni na vidiku, a Plenković i Milanović već neko vrijeme ne komuniciraju. Naši sugovornici bliski Plenkoviću otkrivaju kako je premijer odlučio u cijelosti promijeniti svoju strategiju prema Milanoviću pa se baš zato niti nije dao uvući u sukobe oko obrane.

‘‘Plenković je odlučio ignorirati Milanovića, i to se pokazalo kao odličan potez, on napada, grize, ne prestje, sveprisutan je u javnom prostoru, i to se počelo pretvarati u pretjerivanje, ispada da on ratuje sam sa sobom, a izgleda da to prepoznaju i građani pa mu je prošlog mjeseca pao rejting”, kaže naš sugovornik blizak Plenkoviću te objašnjava kako su premijeru savjetnici mjesecima sugerirali da se povuče iz toga sukoba.

”Polemika na kojoj je Milanović inzistirao štetila je premijeru, on je drugi tip političara, s diplomatskim manirima, i takvi sukobi mu ne priliče, Milanović ih i sada nastoji potencirati oko BiH, ali i oko Rafala, ali vidjeli ste da je Plenković u BiH branio Milanovića, na tome je također poentirao, premijer mora pokazivati da ga Milanović ne može isprovocirati, to i jest tvrda kohabitacija, mi moramo zadržati svoja čvrsta stajališta i boriti se za njih, no svađe treba prepustiti Milanoviću, to će se ionako njemu obiti o glavu”, zaključuje naš sugovornik.