VELIKI TRGOVCI OVO VAM NIKAD NEĆE PRIZNATI! Što se događa uoči Uskrsa daleko od javnosti?

Mnogi će ovih dana, unatoč koronakrizi pohrliti u kupnju kako bi od pribavljenih namirnica pripremili ručak za Uskrs. Dio građana blagdanski će stol napuniti kupnjom kod domaćih proizvođača, no veliki dio će sada već gotovo tradicionalno po namirnice za blagdansku trpezu krenuti u trgovačke centre, gdje je ponuda za blagdane šarolika, ali i povoljnija nego li kod domaćih proizvođača.

Baš ta stavka povoljnije, ono je što izluđuje domaće poljoprivrednike koji nisu u mogućnosti konkurirati velikim lancima.

”Desetak jaja domaćih peradara u nekim se lancima ovih dana prodaje u bescjenje, deset jaja za devet kuna, ili cijeli paket za 14 kuna. No, ono što vam trgovci diskretno otkrivaju kada najavljuju svoje velike akcije je da su to sve poljska jaja”, otkriva nam poljoprivrednik s kojim smo razgovarali, a koji i sam u ova krizna vremena zbog nerada tržnica muku muči s plasmanom svojih proizvoda.

”Nije vam to slučaj samo sa jajima, mladi luk se prodaje za tri kune po vezici, nama su onemogućili rad, a vama prodaju talijanski luk, i talijansku rotkvicu ispod cijene, salate su u dućanima također uglavnom uvozne. Radič nam je donedavno mahom stizao iz Italije, hrskavi Iceberg iz Španjolske, hren i celer su nizozemski, mrkvu uvozimo najviše iz susjedne Srbije, sve to masovno će se prodavati i ovih dana”, upozorava naš sugovornik naglašavajući da Hrvatska godinama nema, niti je ikada imala dugoročnu strategiju poljoprivredne proizvodnje.

”Mi nemamo uvjete, niti tome možemo konkurirati, osobito sada kada je vrijeme blagdana i kada je potražnja veća. Pazite, jedna osoba na dan može ubrati petstotinjak vezica rotkvice, da bi vi pobrali ozbiljnu količinu od 5000 komada vama treba najmanje deset radnika, što si mi mali, domaći proizvođači ne možemo priuštiti. Mi nismo sigurni niti u otkup od strane trgovaca, i to je ono što nas tjera u provaliju, ja sam probao surađivati s jednim velikim centrom, za njega sam proizvodio mladi luk, i znate što se dogodilo? Prošao je i Veliki četvrtak, i petak, a mene nitko nije kontaktirao za narudžbe, kada sam išao provjeriti što se događa rečeno mi je da oni trenutačno prodaju talijansku robu, a ja sam im bio u pričuvi u slučaju da oni zakažu”, žali se naš sugovornik dodajući da u prosjeku veliki lanci u uskrsnom tjednu prodaju preko 500 tisuća kila šunki, oko 80 tisuća kila mrkve, i na tone mladog luka te rotkvica, no sve to s hrvatskim selom, i hrvatskim seljacima nema nikakve veze.