Veliki razdor između HDZ-ovih lokalnih šerifa i Plenkovićevih suradnika: Tema o kojoj Plenković šuti povod je za žestoke rasprave

Autor: Iva Međugorac

Događanja u Kninu, podilaženje braniteljskoj populaciji, neradna nedjelja i popuštanje sindikatima javnih službi- do u nedogled bi se tako mogli nabrajati parametri koji ukazuju na to da je premijer Andrej Plenković zajedno sa svojim ministrima i kolegama iz HDZ-a krenuo u kampanju za parlamentarne izbore.

U HDZ-u je opće prihvaćena teza o tome da su to izbori na kojima će se njihov predsjednik boriti za još jedan, treći uzastopni mandat, no ono što je u vladajućoj stranci još uvijek na razini nepoznanice jest podatak o tome kada će se ti izbori uopće održati, jer je to tema koju Plenković još uvijek nije službeno otvorio na unutarstranačkim sastancima, mada interesenata baš za tu temu ne nedostaje.

Ponovno se govori o datumu izbora

Od Plenkoviću bliskih kadrova odnedavno se ipak ponovno može čuti kako bi bilo najidealnije da se izbori održe što prije, možda i prije onih europskih za koje je poznato da se održavaju u lipnju. Kako za sada stvari stoje turistička sezona bez obzira na brojke koje se prikazuju neće ispuniti očekivanja, a premda je primirio štrajkaše iz pravosudnog resora Plenkovića već u rujnu čekaju novi, neizvjesni pregovori sa sindikatima javnih službi vezano uz koeficijente što će biti prilično izazovno jer se radi o onima koji će pregovarati o plaći za 240 tisuća ljudi koliko ih je zaposleno u državnim i javnim službama.





Mada je Plenković za sada uspio marginalizirati aferu u HEP-u ne treba zaboraviti niti to da se ovom temom Uskok još uvijek bavi pa su shodno tome moguće i nove afere, i nove istrage koje Plenkoviću i njegovim pulenima ne bi išle u prilog. Sve su to razlozi zbog kojih dio HDZ-ovaca drži da ne bi bilo loše da Plenković svoju i stranačku poziciju osigura na izborima koji bi se održali najkasnije u proljeće naredne godine.

Ponešto bi se naravno u tom scenariju moralo pitati i predsjednika Republike Zorana Milanovića koji bi u slučaju eventualnog raspuštanja Sabora raspisivao izbore i birao njihov datum. No, zagovornici ove opcije kažu da tu problema ne bi trebalo biti jer su Plenković i Milanović ionako u najvećoj mjeri izgladili odnose, a uz to Milanoviću odgovara da HDZ i Plenković ostanu na vodećoj poziciji jer će na taj način lakše graditi svoju poziciju za novi mandat na Pantovčaku.

Nezadovoljnici na terenu

Kockice se tako vrlo lako mogu složiti, ali Plenković bi prije donošenja ove važne odluke morao sjesti i sa šefovima lokalnih organizacija svoje stranke- načelnicima, gradonačelnicima i županima koji su već neko vrijeme nezadovoljni. Prije svega, lokalni predstavnici frustrirani su idejom o neradnoj nedjelji, koja je posebne probleme stvorila gradonačelnicima i načelnicima u priobalnim mjestima koji su svjesni kako je to za njih golem udarac usred turističke sezone. Pobune na ovu temu u stranačku središnjicu kao ni u samu Vladu s terena već stižu, a na terenu se govori i o tome kako ne bi bilo dobro na parlamentarne izbore srljati i provoditi ih u što kraćem roku jer im to nije u interesu.

Kako tvrde naši dobro upućeni sugovornici gradonačelnici i načelnici svjesni su da projekti koje su započeli u svojim sredinama ovise o financijskim injekcijama iz Vlade, a kada ih ne bi realizirali i kada bi im za to bila uskraćena potpora to bi dovelo u pitanje njihovu opstojnost na lokalnim izborima koji se održavaju nakon parlamentarnih izbora. Naravno da je zato njima u interesu pomaknuti rokove i inzistirati na tome da se parlamentarni izbori održe u rujnu iduće godine. Oprečne teze s terena i iz Plenkovićeva najužeg tima jasno govore o neskladu u vladajućim redovima, kojim bi se predsjednik Vlade morao pozabaviti uoči nadolazećih, i za njega odlučujućih izbora, jer i ako ostane u hrvatskoj politici, ali i ako se odluči na neku od briselskih fotelja Plenković će iza sebe u HDZ-u morati do kraja posložiti sve potencijalne nerede, pošto će samo na taj način dugoročno osigurati svoju poziciju.

Biti će to za premijera poprilično izazovno jer on još uvijek nije do kraja proveo proces pomlađivanja stranke niti je na terenu izgradio vlastite baze s ljudima na koje se može osloniti. To je uteg s kojim Plenković i ide na parlamentarne izbore, neovisno o tome kada će se oni održati, ali i uteg koji bi mu se uz skroman koalicijski potencijal njegova HDZ-a mogao pretvoriti u jedan od najvećih problema za formiranje buduće Vlade i vladajuće većine.