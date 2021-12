VELIKI RAT NA HRT-u! Padaju dva zvučna imena: Šveb krenuo u akciju i zaratio s Ninom Obuljen, panika i u Vladi

Autor: Iva Međugorac

Otkako je prije nedavno na čelo Hrvatske radiotelevizije stigao novi ravnatelj Robert Šveb, po kuloarima na Prisavlju progovara se o čistkama koje kani provesti. Uvertira u to bila je smjena Uršule Tolj , no upućeni svjedoče kako se Šveb ne namjerava zaustaviti na tome već bi njegov prvi idući korak trebao biti micanje Brune Kovačevića s pozicije glavnog urednika programa. Odluka je to oko koje je Šveb navodno već prolomio, dok je s druge strane žestoke polemike s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek vodio oko smjene njenoga kuma Renata Kunića s pozicije direktora programa.

Umjesto njega, na tu bi poziciju trebala doći iskusna Marija Nemčić, koja ne uživa potporu HDZ-ove ministrice, dok se kao zamjena za Kovačevića po kuloarima spominje Domagoj Burić.

Kao što je poznato Kunić je sve do Švebova dolaska bio na poziciji vršitelja dužnosti ravnatelja i to kao zamjena za privedenog Kazimira Bačića, koji se također nedavno vratio na HRT. Nije nepoznanica niti to da je Kunić obiteljski prijatelj ministrice Obuljen, njenim kadrom smatrao se i Bačić, dok je Šveb na čelo Hrvatske radiotelevizije instaliran uz osobni blagoslov premijera Plenkovića koji je ignorirao ujedinjenu oporbu, koja je pak upozoravala na to kako je novi ravnatelj u sukobu interesa bio i u trenutku imenovanja.

Navodno se Šveb odlučio HRT voditi na svoju ruku bez sugestija iz resornog ministarstva, a upućeni tvrde i kako bi nakon ove dvije velike kadrovske čistke Šveb trebao ući u regulaciju statusa obitelji Milić, čiji je sin glasnogovornik Plenkovićeve vlade. Za očekivati je da bi ove Švebove čistke mogle unijeti nove nemire na javni servis, ali i u Plenkovićevu vladu i stranku, pošto na Prisavlju dominiraju HDZ-ovi kadrovi, za koje se zalažu utjecajni stranački kapitalci.