VELIKI PROSVJED U ZAGREBU! Stotine prijevoznika idu na Markov trg, pridružuju im se i ostali poduzetnici!

Na Markovom trgu danas u 13 sati prosvjeduju povremeni prijevoznici iz cijele Hrvatske, ugostitelji, turistički djelatnici, poduzetnici koji se bave eventima te članovi UGP-a. Zajednička im je jedna stvar – traže hitne mjere od Vlade RH kako bi im se vratilo pravo na rad i spasilo na desetke tisuća radnih mjesta.

Prosvjed koji oko 11 sati kreće ispred motela Plitvice i završava na Markovom trgu, moći ćete UŽIVO PRATITI NA NAŠEM PORTALU.

“Ministarstvo turizma poslalo je dopise leasing kućama u kojim ih mole da poštuju naputke HANFA-e, na čemu smo im zahvalni. No želimo naglasiti kako su dosezi problema mnogo veći. Naime, leasing kuće imaju zahtjeve za moratorij za visoki postotak vrijednosti svog portfelja. Zbog toga je nužno aktivno uključenje Vlade RH, premijera i Ministarstava turizma, financija, mora, prometa i infrastrukture jer je ipak na Vladi posljednja riječ. Ostale države članice Europske unije, uključile su se u rješavanje ovog problema jer je jasno da propast poduzetnika vodi do urušavanja ekonomije. Vladi smo poslali primjere mjera iz drugih zemalja za koje smatramo da je realno moguće napraviti u Hrvatskoj. Jedino što nedostaje trenutačno je dobra volja!”, poručuje organizator prosvjeda, Glas poduzetnika.

“Otpuštanjem skoro 20 000 radnika koji rade u sektoru povremenog prijevoza oni opet dolaze na teret proračuna i to puno duže nego što to mi tražimo. Zbog nelikvidnosti doći će do otpuštanja i u vezanim djelatnostima i onda slijedi domino efekt. Sve skupa bit će vidljivo već na početku srpnja pa bi do jeseni naša država već ozbiljno bila ugrožena zbog nedostatka konkretnih mjera. Mislim da je svima u interesu sačuvati proračun, a istovremeno pomoći gospodarstvu pa stoga smatramo da su naše mjere pravi balans“, rekao je Dražen Oreščanin, izvršni direktor udruge Glas poduzetnika.

“Nužno je i hitno da Vlada RH preuzme svoj dio odgovornosti u rješavanju ovog problema ne samo za povremene prijevoznike, nego i za charter te rent-a-car tvrtke koje su na sličan način pogođene. Ne može se sav teret prebaciti na leđa poduzetnika, dok Vlada RH ima u mogućnosti koristiti financijske poluge i sredstva EU“, poručuju.

Prosvjedu se pridružuje i sektor turizma, ugostiteljstva te event industrija, na čijim terenima se također vode bitke za opstanak.

Svi se slažu kako turizam ima najveće šanse umanjiti utjecaj krize na hrvatsko gospodarstvo, a konkretnog plana još nema, kao ni akcija na emitivnim tržištima. Event industrija je integralni dio turizma, a još uvijek im nije dopušten rad.

Zato su i oni poslali sljedeće hitne mjere nadležnima:

1. ukidanje ograničenja rada do 23h za događanja, noćne klubove i vjenčanja

2. donošenje hodograma relaksacije mjera :

od 27.05. – do 300 ljudi

od 01.07. – do 500 ljudi

od 01.08. – do 1.000 ljudi

“Ako i ovdje pogledamo druge države, oni su već odavno započeli s otpuštanjem zabrane okupljanja. Češka je donijela odobrenje događanja na otvorenom i zatvorenom već od 25.05 za 300 ljudi te od 22.06. za 1.000 ljudi. Italija, koja je imala najgoru situaciju u Europi, od 15.6. dopušta 200 ljudi u zatvorenom i 1.000 na otvorenom. Austrija dopušta 250 od 1.6., a 1.000 od 1.8. Nije fer da se u trgovačkim centrima u isto vrijeme nalazi i do 800 ljudi, dok se nas diskriminira. Zapošljavamo preko 12.000 ljudi u preko 2.000 subjekata koji trenutno svi stoje i svakim danom gube radna mjesta i približavaju se bankrotu“, rekao je Berislav Marszalek iz Odbora za evente, udruge Glas poduzetnika.

Smatraju da je raspuštanje Sabora u ovoj neizvjesnoj situaciji za sve bila velika pogreška jer je ostavljeno otvoreno niz gorućih pitanja, a jesen će donijeti propast niza poduzeća i gubitke na desetke tisuća radnih mjesta.

Ruta prosvjeda je promijenjena. Prijevoznici kreću s odmorišta Plitvice, vožnja se nastavlja prema leasing kućama u Škorpikovoj ulici koje nisu potvrdile da će postupiti po uputama HANFA-e. Vožnja završava u Palmotićevoj ulici gdje će se svakih pet minuta iskrcavati prijevoznici, a tamo će im se pridružiti i drugi prosvjednici. Grupe po 40 ljudi formirat će se na Europskom trgu i preko Trga bana Jelačića ići će, jedna po jedna, prema Markovom trgu. Tamo će se kratko zadržati i prenijeti svoje poruke Vladi i premijeru te se spustiti preko Tomićeve ulice na Ilicu.

“Iako smo duboko razočarani što se predstavnici ministarstava nisu odazvali našim pozivima, vjerujemo kako ćemo u 13h na Markovom trgu uspjeti konačno dogovoriti sljedeće konkretne korake s premijerom Plenkovićem i ministarstvima za spas radnih mjesta i hrvatskog gospodarstva”, zaključuju u Glasu poduzetnika.