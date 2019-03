VELIKI PROPUST LIJEČNIKA! Zbog nemara rodila mrtvo dijete, bolnica negira krivnju

Početkom srpnja 2008. gospođa Željka, inače iz okolice Zagreba, trebala je po drugi put postati majka. Ona, njezin suprug i kćerkica očekivali su prinovu u obitelji. No zbog greške liječnika u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice, njezin sinčić umro je prije porođaja, piše Telegram.

Već više od deset godina ova žena čeka konačni rasplet sudskog postupka u kojem je tužila bolnicu tražeći odštetu, piše Telegram.

Nedavno je Općinski građanski sud u Zagrebu prihvatio tužbu koju su podnijeli ona, suprug i kći te bi, prema prvoj presudi, bolnica trebala platiti 1,1 milijun kuna odštete. No postupak još nije pravomoćno okončan.

Trudnicu s visokim tlakom poslali kući

“Tijekom trudnoće išla sam na redovite kontrole u bolnicu Sestara milosrdnica. Liječnici su znali da bolujem od reumatoidnog artritisa, te da imam povišeni tlak. Ni jedno od toga nije trebalo biti opasno za mene kao trudnicu. Kod prvog poroda nisam dobila trudove i dijete je rođeno na vakuum. Zato sam nakon pregleda 1. srpnja tražila da me ostave u bolnici, jer se bližio termin. Trebala sam roditi 5. srpnja. No, doktor Tomislav Ivičević Bakulić odgovorio mi je da za to nema potrebe, te me naručio na pregled tek za tjedan dana.

Kada sam 8. srpnja došla, medicinska sestra nije čula otkucaje srca mog djeteta. Doktor Ivičević Bakulić zato me poslao na ultrazvučni pregled gdje je utvrđeno da je moj sin mrtav”, napisala je u tužbi protiv bolnice gospođa Željka. Odlučila je, kaže, pokrenuti postupak jer je uvjerena kako bi njezino dijete preživjelo da je na vrijeme hospitalizirana.

“Bila sam u šoku. Završila sam na psihijatriji”

“Bila sam nakon toga u šoku. Završila sam na psihijatriji, jer se nisam mogla pomiriti sa stvarnošću. To dijete bilo je željeno i napravila sam sve da ga na svijet donesem zdravo. No, zbog nebrige i nesavjesnog rada liječnika rodila sam mrtvo dijete. To se nije smjelo dogoditi. Još uvijek me ta spoznaja boli. Sanjam da se igram sa svojim sinom. Budim se u suzama”, opisala je na sudu Željka. I njezin suprug prisjetio se kako je sa željom i strepnjom očekivao sina, a brata je željela i Željkina kći.

“Držala mi je ruku na trbuhu i osluškivala bratove pokrete. Vijest o bratovoj smrti ju je šokirala. I moje nerođeno dijete izgubilo je pravo na život zbog greške tih liječnika”, dodala je mama.

Šef klinike tvrdio da nije bilo spomena tlaka

Predstavnici bolnice na sudu su negirali krivnju za smrt djeteta tvrdeći kako su tog 1. srpnja 2008., kada je ova trudnica bila na pregledu, svi nalazi bili uredni. Do idućeg pregleda, 8. srpnja, ona se nije javljala u bolnicu zbog bilo kakvih smetnji.

Da je doista bilo tako potvrdio je na sudu tadašnji šef Klinike za ženske bolesti i porode bolnice Sestara milosrdnica dr. Radoslav Herman. Izjavio je kako je trudnoća ove žene bila uredna te da nigdje u njezinoj povijesti bolesti nije bilo spomena povišenog tlaka.

“Visoki krvni tlak spada u rizike trudnoće, no ako ga je moguće kontrolirati terapijom nema potrebe za hospitalizacijom trudnice”, dodao je dr. Herman, a njegova kolegica, dr. Ivana Pentz potvrdila je kako ni ona ne bi ostavila gospođu Željku u bolnici.

Međutim, dvojica vještaka, dr. Krešimir Stilinović i dr. Branko Srebočan, zaključili su da su liječnici u bolnici Sestara milosrdnica ipak pogriješili jer trudnoću gospođe Željke nisu bolje nadzirali.

“U njezinim anamnestičkim podacima navodi se da je unazad 11 godina liječila povišeni krvni tlak. Nakon navršenog 38. tjedna trudnoće trebalo ju je obavezno hospitalizirati i dva puta dnevno joj kontrolirati tlak. Ne znam kakav bi ishod u konačnici bio, no procedura nadzora takvih rizičnih trudnica mora se poštivati. Mogućnost komplikacija je uvijek prisutna. U slučaju poput ovog nužno je bilo intervenirati i dovršiti trudnoću na adekvatan način. Dakle, u ovom slučaju liječnici nisu postupali prema pravilima struke, jer nisu prepoznali kroničnu hipertenziju u trudnoći. Nakon pregleda 1. srpnja trebalo ju je zadržati na odjelu i intenzivno nadzirati njezinu trudnoću. Kako to nije učinjeno došlo je do smrti ploda u maternici”, objasnili su na sudu vještaci.

Vještak Stilinović podsjetio je kako je sve to opisano i u literaturi, jer je intrauterina smrt ploda kod trudnica s povišenim tlakom češća.

Općinski građanski sud u Zagrebu prihvatio je zaključke vještaka, tim više što se ni u čemu nisu razlikovali. Iskazu doktora Hermana nije povjerovao, jer je sasvim lako bilo provjeriti da u medicinskoj dokumentaciji gospođe Željke da doista stoji podatak o njezinim problemima s visokim tlakom.

Kao odštetu zbog nemara liječnika, zbog čega je izgubila dijete uoči poroda, sud je gospođi Željki i njezinom suprugu dosudio po 220 tisuća kuna, dok je njihovoj kćerki zbog gubitka brata dosuđeno 75 tisuća kuna odštete. Inače, 220 tisuća kuna maksimalni je iznos koji se prema kriterijima Vrhovnog suda Republike Hrvatske dosuđuje kao odšteta za smrt bliske osobe.

U ovom slučaju, budući da se kamate obračunavaju od trenutka kada je protiv bolnice podnijeta tužba, a to je bilo u prosincu 2008., iznos je, doznajemo, već dosegao 1,1 milijun kuna. Bolnica se, u međuvremenu, na presudu žalila. O toj žalbi trenutno odlučuje Županijski sud u Puli.