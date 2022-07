VELIKI PROJEKT ANDREJA PLENKOVIĆA: Čačić mu je digao tlak, Zekanoviću zvoni telefon, u igru ulazi i poseban AS iz rukava

Stranka Reformisti navodno na jesen izlazi iz vladajuće koalicije s HDZ-om.

Politička je to bomba koju je najavio i potvrdio u emisiji Studio 4 na HRT-u predsjednik Reformista Radimir Čačić.

Ovaj je prekaljeni političar rekao da je neispunjavanje koalicijskog dogovora oko željezničkog projekta Sjever – vrijednog oko 4 i pol milijarde kuna, jedan od najvažnijih razloga izlaska iz koalicije.





“Mi smo to potpuno jasno iskomunicirali u javnosti, rekli smo premijeru i partnerima. Ako stranka na vlasti, a to je HDZ, svoj najprizemniji stranački interes do razine lokalnih organizacija stavlja ispred interesa građana Hrvatske, a to upravo čini jer sprečava projekt za cijelu regiju Sjever. Izričito naredbama sprečava realizaciju, Europa ga je podržala, ušlo je u prostorne i prometne planove, dobili smo novce od Europe. Naredba je da se ne radi, prema tome mi idemo van. Mi smo već dali sve rokove, oni su premašili. Mi nismo stranka koja će udarati ispod pojasa. Ne možemo i ne želimo raditi s partnerima koji se ne drže svoje riječi, čak i kad je potpisana”, rekao je Čačić.

Hoćemo li na izbore?

Ipak, Čačić smatra da do prijevremenih izbora neće doći.

“Oni će biti redovni, ali prije vremena”, tajnovito je dodao čelni čovjek Reformista.

A da su u HDZ-u na ovo bili spremni, saznajemo iz te najjače hrvatske stranke gdje nam kažu kako već duže vremena pikiraju nove partnere.

Odmetnuti Suverenist Hrvoje Zekanović, o čijem smo salto mortaleu pisali OVDJE, jedan je od onih koji se spominju kao mogući novi Plenkovićevi saveznici koji bi mogli u najmanju ruku pojačati saborsku većinu, a možda i u nekom obliku i pokucati na vrata Bandskih dvora.

Zekanović je inače nedavno najavio ulazak u posrnuli HSP čime bi ta stranka opet postala parlamentarna, a analitičari su u tom Zekanovićevom manevru zapravo vidjeli potez koji bi Plenkovićevom HDZ-u trebao dati “desniji” privjesak kojeg dosta desnijih birača smatra da HDZ-u nedostaje.









Ipak, zasad od Zekanovićevog ulaska u staru hrvatsku stranku ništa, no kako saznajemo od nedavno mu često zvoni telefon i vode se razgovori s HDZ-ovcima.

Ljepotan iz susjedstva

Također, još se jedna stranka i jedan političar spominju kao mogući novi Plenkovićevi partneri, a to nije prvi put da se o njima govori u tom kontekstu.

Dario Zurovec iz stranke Fokus, gradonačelnik Svete Nedelje poželjna je roba na političkom placu pa ga se tako spominje i kao mogućeg člana nove vladajuće većine.









Mladi gradonačelnik kojeg u kuloarima nazivaju i “ljepotanom iz susjedstva” bio bi svježi politički kapital za Plenkovića i barem malo maknuo fokus sa afera ministara na odlasku, eventualnim dolaskom Fokusa.