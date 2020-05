VELIKI PROBLEMI U ŠKORINOM TIMU! BROJKA KOJA OTKRIVA RAZMJERE: Što se događa?

Suradnju s Mostom nije uspio dogovoriti, otkazao je gostovanje kod Aleksandra Stankovića u Nedjeljom u 2, ali je zato Miroslav Škoro ipak donekle uspio formirati svoj tim za nadolazeće parlamentarne izbore.

Na izbore njegov Domovinski pokret ulazi u suradnji s Hrvatskim suverenistima, strankom bivšeg HSS-ovca Nenada Matića, ali i nizom istaknutih pojedinaca, koji u hrvatskom društvu uživaju ugled.

No, vrijeme, medijski pritisak, ali i izostanak iz javnosti zbog pandemije koronavirusa čini se ipak ostavljaju traga na Škorinu stranku, ali i na Škorinu popularnost.

Nakon prvog kruga predsjedničkih izbora Škoro je u javnosti, među analitičarima, ali i među kolegama političarima izazivao strahopoštovanje, što zapravo nije pretjerano neobično. Okupljajući desnicu ovaj je glazbenik u prvom krugu izbora za Pantovčak osvojio preko 400 tisuća glasova, popularnost mu je rasla iz ankete u anketu.

Premda mu je do drugog kruga falilo svega 2,2 posto bodova, on je iz te bojišnice izašao s respektabilnih 24,45 posto glasova koji su označili kapital za njegov daljnji politički angažman. Dapače, i on sam biračkom tijelu obećao je da ostaje uz njih, dok su u isti mah sve ankete naslućivale da bez Škore neće biti moguće sastaviti buduću Vladu, osim ako se HDZ i SDP ne odluče na veliku koaliciju.

Škoro se u to doba, nakon predsjedničkih izbora, a i u samoj kampanji doima kao prvi ozbiljan predvodnik trećeg puta, ali i kao najrelevantniji čimbenik na inače raslojenoj desnici, koju je uspio skupiti u jednu vreću. Mjesec i pol dana uoči parlamentarnih izbora entuzijazam kao da pomalo splašnjava. Škoro ne samo da nije uspio obnoviti suradnju s Mostom, već se s partnerima s predsjedničkih izbora baš i nije rastao u ugodnom tonu. Tako su mu mostovci pripisali etiketu rezervnog igrača Andreja Plenkovića, što sasvim sigurno nije zgodna naljepnica uoči izbora.

A uoči izbora Škori više u prilog ne idu niti brojke. Premda njegov pokret po posljednjem Cro Demoskopu uživa potporu od 10,1 posto, pad je od siječnja osjetan, tada je naime u toj prvoj anketi nakon predsjedničkih izbora bio na 16,6 posto. Brojke su ovo koje naslućuju da Škorina strelica ide u crveno, odnosno prema dolje, ali i brojke koje bi prvog čovjeka Domovinskog pokreta trebale motivirati i natjerati na intenzivniju i aktivniju kampanju.