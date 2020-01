VELIKI, PREŠUĆENI SKANDAL U ŠTROMAROVOM MINISTARSTVU: Imamo veliku listu! Evo kako se mešetari jeftinim stanovima

Vd. direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama HDZ-ov Krešimir Žunić našao se u središtu skandala, kojim je neizravno obuhvatio i resornog ministra iz HNS-ovih redova Predraga Štromara, koji je promtno najavio njegovu smjenu naglašavajući da je DORH-u predao sve dokumente vezane za Žunića koji je za svega 975 eura po četvornom metru lani kupio stan iz APN-ova programa društveno poticijane stanogradnje.

Kako se saznalo, Žunić je stan kupio sa sinom, a u vrijeme kupoprodaje bio je zamjenik direktora APN-a, odnosno osoba koja je odlučivala o prodaji državnih nekretnina. Državna Agencija za promet i posredovanje nekretninama u Zadru je lani izgradila POS-ove stanove, kako bi asistirala obiteljima koje bi po nižin cijenama od tržišne mogle riješavati svoje stambeno pitanje. Kada je o Žuniću riječ, on je stambeno solidno zbrinut pa tako posjeduje i stan u Zagrebu u kojemu povremeno živi bivši ministar Lovro Kuščević. Koji u svemu tome ne vidi nikakav problem.

Štromar je, na upit je li DORH-u prijavio i svog stranačkog kolegu iz HNS-a, bivšeg direktora APN-a Slavka Čukelja, koji je sa Žunićem potpisao kupoprodajni ugovor – istaknuo da to moraju provjeriti i provjeravaju.

“Moramo provjeriti i provjeravamo proces te kontroliramo da li je možda i netko drugi iz APN-a na takav način sebi riješio svoje stambeno pitanje. Procedure su u tijeku”, naglasio je ministar graditeljstva. Inače, POS-ovi stanovi i dodjela istih od ranije su kompleksna priča, što zapravo niti ne čudi jer nakon što se POS-ovi stanovi dodjele kontrola nad korištenjem istih ne postoji, ili barem nije funkcionalna. Potrebno je naglasiti kako su POS-ovi stanovi i do 50 posto povoljniji od komercijalnih nekretnina na tržištu, ali isto tako valja znati da su namijenjeni isključivo za stanovanje onih koji su ih kupili.

Međutim, to je daleko od istine. Ti stanovi masovno se iznamljuju turistima, oni se prenamjenjuju u poslovne prostore te se njima mešetari bez adekvatne provjere. Do 2012.godine na snazi je bila zabrana otuđivanja POS-ova stana prije isteka deset godina od kupnje, koja je iščezla. Nedavno je Zakon o POS-u friziran pa se vratila stara zabrana iz koje proizlazi zabrana prodaje i najma u roku od deset godina, ali to pravilo ne vrijedi u slučaju teških životnih situacija kao što su bolest ili smrt, razvod braka, preseljenje. Tada kupac ima pravo prodati stan i vratiti razliku do tržišne cijenem, ako stan proda i iznajmljuje, bez ovih životnih okolnosti, kredit mu odmah dstiže na naplatu, a kupac mora vratiti razliku do tržišne cijene.

Sve to na papiru zvuči korektno, no sve to vrijedi ako država ulovi neposlušne, što je gotovo nemoguće. Da je tome tako potvrđuju i brojke: službeno niti jedan od preko 5000 kupaca POS-ovih stanova isti nije iznajmio, ali Državni inspektorat za te stanove i provjeru istih nije nadležan. Inspekcija na terenu ne postoji, a po svemu sudeći neće je ni biti pa je Zakon o POS-u i njegova izmjena zapravo samo kozmetičko zadovoljavanje formalnosti, kojim se zlouporabe teško mogu spriječiti, budući da se ni u samom zakonu ne spominju provjere situacije na terenu koja je u najmanju ruku intrigantna.

Primjerice, na Brodarici su izgrađena 384 POS-ova stana, u koja je svečano useljenje bilo u travnju 2007.godine, cijena četvornog metra prilikom gradnje iznosila je 907 eura, a država je izdvojila i 65.461.127 kuna poticajnih sredstava za njihovu gradnju. Istodobno, na internetskim stranicama moguće je primjerice pronaći apartmane Lucija, s četiri zvijezdice, koji se nalaze baš u ovom kompleksu. Cijena noćenja za tjedan dana u sezoni iznosi oko sedam tisuća kuna.

Zanimljiva je situacija i u Makarskoj. Od dvadesetak apartmana u njihovim POS-ovim stanovima koji imaju pogled na more ističe se apartman Anda u kojem ćete sedam dana u srpnju platiti nešto više od šest tisuća kuna. Cijene noćenja u ostalim makarskim stanovima POS-a sežu i do 200 eura. Ništa bolje nije niti u Šibeniku, tamo je u ulici bana Josipa Jelačića 25 i 23 na Šubićevcu smješteno cijelo POS-ovo naselje, a njih na stotine nudi se u sezoni turistima u najam. Primjerice apartman La Vie za kojega je u sezoni potrebno izdvojiti 80 eura za noć. U Splitu se pak nalazi turistički kompleks POS Kila, a apartmana koji se nude turistima u sezoni ne manjka. Štoviše, puni su tijekom cijeloga ljeta, a cijene noćenja kreću se i do desetak tisuća kuna. Stanovi POS-a u Malom Lošinju nalaze se na adresama Creska 21A i 21B, a i tamo se cijene noćenja u ljetnim mjesecima penju do 700 kuna, u mnogim apartmanima.

Tu, međutim, priči s malverzacijama nije kraj jer i načelnik Nerežišća, HDZ-ovac, Svemir Obilinović, vlasnik je stana u tamošnjoj POS-ovoj zgradi, a iznajmljuje ga turistima. Pravo na kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje dala mu je općina dok je njome upravljao ministar Kuščević. Obilinović za stan otplaćuje kredit od 43.097 eura u OTP banci, a kada ga otplati, aktivirat će se i kredit od 142 tisuće kuna koji je dužan isplatiti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama.