VELIKI PREMIJERSKI PLANOVI DAVORA BERNARDIĆA: Istospolni parovi usvajat će djecu

Velike pripreme za rujanske parlamentarne izbore odvijaju se u najvećoj oporbenoj stranci, jer šef SDP-a Davor Bernardić nema namjeru propustiti priliku života – zavladati državom kao premijer. U skladu s time, u Partiji su detaljno razradili plan i program, koji neodoljivo podsjeća na njihov čuveni Plan 21. Unatoč tome, odobren je među stranačkim rukovodstvom te će Bernardić s partnerima uskoro krenuti u promociju diljem zemlje. Neke naznake programa Bernardić je već pustio u javnost, no to nije niti blizu svemu onome što se kuha u SDP-ovoj kuhinji.

”Bazirali smo se na ono što ljude zanima – golu egzistenciju i teme iz gospodarstva. Primjerice, jedna od stavki iz našeg programa je rast plaća za 700 tisuća radnika, jamčiti ćemo rast plaća do 450 kuna. To namjeravamo postići podizanjem neoporezivog dijela dohotka sa četiri na pet tisuća. Povećat ćemo i minimalac na četiri tisuće kuna”, objašnjava naša sugovornica iz oporrbe te napominje kako im je bitna stavka i turizam.

U toj gospodarskoj grani misle smanjiti međustopu PDV-a s postojećih 13 na deset posto, a fokus će staviti i na umirovljenike, kojima misle podići životni standard.

”Vrlo važne, ako ne i jedne od ključnih tema u SDP-u, su i one koje se tiču ljudskih prava. Na to smo stavili poseban fokus. Radit ćemo na jačanju prava LGBT osoba, a tu pripremamo i veliki iskorak, i to zakonski. Naime, istospolnim parovima omogućili bismo usvajanje djece. Namjeravamo osigurati besplatan pobačaj svim ženama koje se na to odluče, a važno je spomenuti i smanjenje PDV-a na ženske potrepštine sa 25 na pet posto”, ističe naša sugovornica iz SDP-a te dodaje da su fokus stavili i na obrazovanje pa kao najvažniju odrednicu tog dijela njihova plana ističe uvođenje devetogodišnjeg osnovnoškolskog obrazovanja.

Svjesni su, dodaje, i demografskih problema, pa bi mlade obitelji u Lijepoj Našoj ponajprije nastojali zadržati ukidanjem poreza na promet nekretnina prilikom kupnje prve nekretnine. Veliki su to planovi, i još veće ambicije. Bernardić još samo treba pobijediti na izborima, a prije toga i uvjeriti svoje kolege u stranci da je uistinu sposoban biti premijerom.