Veliki povratnički plan zaboravljenog župana: Ekipu za izbore već je okupio, nije ga zaustavilo ni privođenje

Autor: Iva Međugorac

Nije nikakva nepoznanica to da dugo dogovarana suradnja između SDP-a i Možemo nije uspjela zaživjeti te će shodno tome ove dvije lijeve političke opcije na parlamentarne izbore biti primorane izaći samostalno. No, za razliku od ljevice i desnice koje se ne uspijevaju ujediniti na liberalnoj sceni već se neko vrijeme formira zanimljiv politički blok, koji doduše za sada ne pokazuje prevelik potencijal, ali je u svakom slučaju interesantno da predstavnici političkog centra uspijevaju pronaći zajednički jezik. Na tom zajedničkom političkom jeziku koji vodi u suradnju za sada progovaraju šef Fokusa Dario Zurovec i prvi čovjek šibensko-kninske županije Marko Jelić koji je nedavno predstavio svoju stranku simbolično nazvanu AP.

Veliki planovi na liberalnoj sceni

Dok jedni tvrde kako je ovo opcija koja tek treba steći političko prepoznatljivost, ali da potencijal posjeduju, dio je onih na političkoj sceni koji smatraju kako će ova suradnja koristiti premijeru Andreju Plenkoviću i njegovom HDZ-u kada i ako mu bude bio potreban koalicijski partner nakon idućih parlamentarnih izbora. Upitno je međutim kako će ta opcija moći surađivati s HDZ-om, kada se odnedavno u pregovore uključio i popularni međimurski župan Matija Posavec koji okuplja nezavisne načelnike i gradonačelnike sa sjevera zemlje nastojeći sa svojom nezavisnom listom doći do saborskih klupa. Dobro je poznato da je Posavec svojedobno spominjan kao šef HNS-a, no tu stranku mladi župan napustio je još prije par godina, okrenuvši se lokalnoj politici gdje je i više nego popularan, što potvrđuje činjenica da je nadmoćno pobijedio i na ponovljenim izborima, koji su uslijedili nedugo nakon njegova privođenja, koje se u Posavčevom kraju i jest pripisivalo podmetanjima iz vladajućeg vrha.





Bilo kako bilo, Posavčeva lista na lokalnoj razini mogla bi polučiti solidan rezultat, što se očekuje i od Jelića na razini županije kojom trenutno upravlja. Jedno se vrijeme govorilo kako s Jelićem pregovore vodi i iskusni menadžer Damir Vanđelić, ali se on za sada po pitanju svojih političkih ambicija nije detaljno izjasnio pa ostaje upitno gdje će on i sa kime dalje. Postoji mogućnost da se nezavisnim gradonačelnicima i lokalcima koji u centru formiraju svoj blok pridruži i gradonačelnik Vodnjana Edi Pastrovicchio, ali je malo vjerojatno da će se u ovom liberalnom bloku ukazati bračni par Puljak sa svojim Centrom, čiji Ivica Puljak ima ogromne, odnosno premijerske ambicije, što za sada istini za volju ne zvuči previše realno. Upućeni tvrde da Vanđelić nije nesklon suradnji s Puljkom, no za Jelića ta suradnja nije opcija jer Puljak svojom retorikom ili HDZ ili Hrvatska te žestokim napadima na vladajuću stranku i premijera Plenkovića čini više štete nego koristi onima koji nastoje maknuti HDZ s vlasti.

Jelić nije jasan oko suradnje s HDZ-om

Po Jelićevim tezama dernjava protiv HDZ-a ne može nadomjestiti pomanjkanje političkog sadržaja, što doista niti nije posve promašena teza. Ono što u Jelićevom slučaju izaziva zbunjenost jest to što on do sada nije dao jasan odgovor na pitanje je li moguća suradnja njegove stranke i HDZ-a nakon idućih izbora. S Posavcem to prema tvrdnjama upućenih nije dvojba, on s HDZ-om ne misli surađivati, a pitanje je hoće li se na ovom političkom popisu suradnika ukazati i pulski gradonačelnik Filip Zoričić s kojim se također vode pregovori. Svoje je pregovore na sjeveru okončao Posavec koji za sada može računati na potporu 15 načelnika, a trebala bi mu se pridružiti i gradonačelnica Čakovca nestranačka Ljerka Cividini, gradonačelnik Ivaneca Milorad Batinić i gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić.

Sa svojom platformom Posavec kani izaži na izbore u svojoj trećoj izbornoj jedinici, a neki pregovori još se vode za potencijalni izlazak na izbore u drugoj, šestoj i četvrtoj jedinici. Osim velikih planova opciji koja je još uvijek u povojima bez obzira na postojanje plana i ambicije biti će potrebno još podosta rada i truda za veću prepoznatljivost među biračima, bez koje će rezultat na idućim parlamentarnim izborima izostati bez obzira na želje za ujedinjenjem.

Osim Posavca i Jelića, na ulazak u saborske klupe priprema se i istarski župan Boris Miletić koji je također spreman u svojem kraju okupiti snažne pojedince i formirati vlastitu nezavisnu listu te se na taj način suprotstaviti svojoj nekadašnjoj stranci odnosno IDS-u koji je do sada na istarskom poluotoku mogao računati na tri osvojena mandata, što sa novim ustrojem izbornih jedinica, ali i sa velikim Miletićevim planovima teško da će postići. Spekulira se kako bi se Miletiću uz aktualnog zastupnika Lerotića mogao pridružiti i župan Zlatko Komadina, koji nije zadovoljan svojim statusom u SDP-u, a osim toga ne odbacuje se mogućnost suradnje između Miletića i Socijaldemokrata, baš kao što upućeni ne odbacuju mogućnost suradnje između Miletića i HDZ-a, no i to je nešto što se kao mogućnost spominje tek nakon parlamentarnih izbora.