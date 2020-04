VELIKI PLANOVI ZA SPAS TURIZMA: Imamo detalje! Cappelli razvija važnu strategiju

Polako, ali sigurno diljem Europe otvaraju se trgovine, škole, ali i ugostiteljski objekti, no fokus je uz ostalo i na turizmu, djelatnosti koja je koronakrizom najpogođenija, a za čije je ponovno uspostavljanje teško pronaći odgovore.

Turizam je jedna od najvažnijih stavki ne samo hrvatskog, već i gospodarstva EUropske unije u cijelosti, jer je ova grana zaslužna za 3,9 posto BDP-a EU, a uz to u turizmu na razini Unije radi oko 12 milijuna ljudi.

Za zemlje poput Hrvatske, turizam je posebno važan, jer on generira 17 posto BDP-a, a ključno pitanje za opstanak hrvatskog, pa i europskog turizma leži u otvaranju granica, kao i u definiranju uvjeta pod kojima će građani iz EU uopće možći putovati. Mogućnost koja se najintenzivnije razmatra u našem Ministarstvu jesu turistički koridori, kojima bi se osiguravao dolazak turista do njihovih destinacija, no ni ta ideja nije do kraja razrađena, niti može biti jer sve ovisi o epideomiološkom stanju koje je nepredvidivo.

U Ministarstvu kažu kako ne bi željeli da se turisti i strani gosti osjećaju kontrolirano, ali bi im istovremeno željeli osigurati putovanje sa što manje kontakata uz neophodan osjećaj sigurnosti. Prednost Hrvatske, prema tvrdnjama stručnjaka, leži u povoljnoj epidemiološkoj situaciji, ali i geografskom položaju koji omogućava da se na odredište stigne relativno brzo, ali i vlastitim vozilom, što umanjuje potrebu za suvišnim kontaktiranjima.

Važan naglasak u Ministarstvu turizma stavit će na stalne goste, koji godinama gostuju na hrvatskoj obali, ali i na one koji u Hrvatskoj posjeduju vlastite nekretnine. Kako je nedavno, nakon konferencije europskih ministara turizma ustvrdio Gari Cappelli na razini EU pokušati će se definirati zajednički protokol putovanja, a to uključuje i poseban dokument kolokvijalno nazvan Covid-19 putovnica koja bi bila potvrda da osoba nije zaražena koronavirusom.

Ministar je nedavno progovorio i o suradnji s pojedinim državama, a to bi se također detaljnije trebalo znati do početka lipnja. Bez planova nisu ni druge turističke zemlje pa će Italija za ovogodišnju sezonu Talijane poticati da odmor provedu u svojoj zemlji, dok će Grci svoju zemlju promovirati kao sigurnu destinaciju za ljetovanje.