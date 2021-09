VELIKI OBRAT U ODNOSIMA IZMEĐU PLENKOVIĆA I MILANOVIĆA! HDZ-ovci su na tu temu neobično suzdržani, iza svega se u pozadini nešto dobro kuha

Autor: Iva Međugorac

Rijetko kada SU HDZ-ovci su bili toliko suzdržani, kao što je to slučaj sada kada se potegne pitanje kandidature Radovana Dobronića za predsjednika Vrhovnog suda. Kandidat predsjednika Zorana Milanovića osvojio je simpatije građana, u javnosti odlično kotira radi svojih stajališta o bankama, no među strukom na Vrhovnom sudu nije dobio prolaznu ocjenu, što i jest karika za koju su se vladajući pokušavali uloviti, nastojeći na inicijativu premijera Plenkovića na čelo ovog suda progurati aktualnog v.d.predsjednika, suca Marina Mrčelu.

No, kako za sada stvari stoje, taj film ipak ne bi trebali gledati. HDZ će koliko god to bude moguće odlagati glasovanje o Dobroniću, ali unatoč tome izvori bliski Plenkoviću naglašavaju kako je krajnje vrijeme za uspostavu dijaloga između njega i predsjednika države.

Njih dvojica jedno drugom ne bi se trebali zamjerati ne samo zbog izbora predsjednika Vrhovnog suda, već i radi toga što je uskoro na dnevnom redu popunjavanje veleposlaničkih i konzularnih pozicija, a pri tome se bez usuglašavanja taj proces, koji se mjesecima odgađa, neće moći realizirati pa je sukladno tome Plenkoviću trenutno u interesu da održi korektne odnose s Milanovićem, što neće biti moguće ukoliko HDZ-ovci pokažu otpor prema Dobroniću.

Šuška se, šuška

Baš se zato po kuloarima šuška da bi on ipak mogao biti izabran, a tome u prilog ide i potvrda Državnog sudbenog vijeća da u stegovnom postupku protiv Milanovićeva kandidata neće postupati do okončanja imenovanja predsjednika najvišeg suda kako ne bi utjecali na postupak izbora.

Podsjetimo, Dobronić je tijekom nedavnog predstavljanJa na saborskom Odboru za pravosuđe rekao da je za stegovni postupak radi neispunjavanja sudačke norme doznao od novinara, a zatim je Odbor prije glasovanja o kandidatima zatražio dodatne podatke o postupku protiv Milanovićeva kandidata.

U DSV-u sada naglašavaju da su Saboru dostavili tražene podatke, a za to je suglasnost sukladno Poslovniku DSV-a dao osobno Dobronić. Uz to iz Sudskog vijeća napominju kako oni ne blokiraju izbor predsjednika Vrhovnog suda kao što se to spekulira u pojedinim medijima s obzirom da je stegovni postupak protiv suca pokrenut još početkom listopada prošle godine.

Priopćenje DSV-a mnogi tumače kao znakovit signal iz Plenkovićevih redova, ali i mogući nagovještaj potvrde Milanovićeva kandidata, što znači da bi vladajuća dvojka ipak privremeno mogla zakopati ratne sjekire.