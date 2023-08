Veliki obrat u HDZ-u: Anušić odbio sudjelovati u rušenju Plenkovića

Autor: Iva Međugorac

Već se netko vrijeme na nacionalnoj političkoj sceni ne spominje popularnog HDZ-ova osječko-baranjskog župana Ivana Anušića, koji unutar svoje stranke još uvijek slovi za jednoga od predvodnika takozvanog desnog krila koje nije sklono premijeru Andreju Plenkoviću.

Do unazad nekoliko mjeseci govorilo se da bi upravo Anušić uz pomoć predstavnika desne struje HDZ-a koju je aktualni stranački predsjednik marginalizirao mogao krenuti u akciju rušenja premijera Plenkovića, no kako vrijeme odmiče to je jasnije da od toga plana nema ništa, barem ne za sada kada je pred predstavnicima domaće političke scene superizborna godina u kojoj će i HDZ-ovci predvođeni Plenkovićem voditi borbu za opstanak na vlasti, i za osvajanje što većeg broja zastupničkih mandata.

Trzavice ostavili iza sebe

Da Plenković i Anušić doista jesu imali trzavica dalo se naslutiti i u vrijeme kada je premijer iz svoje vlade ispraćao mladu ministricu Natašu Tramišak koju je u vladajuće redove i doveo upravo osječki župan, no tenzije se kako tvrde upućeni uoči izbora ipak spuštaju. Plenković vrlo dobro zna koliko mu je za nadolazeće izbore i osvajanje trećeg uzastopnog mandata potrebna snažna baza u Slavoniji, što bez Anušića teško može postići pa su shodno tome njih dvojica barem privremeno zakopali ratne sjekire.





Ne radi se ovdje ni o kakvom posebnom primirju, već o zajedničkim odnosno stranačkim interesima, svjedoči to dio HDZ-ovaca s kojima smo razgovarali, a koji kažu da je Anušić doista sve bliže tome da odustane od bilo kakvih ambicija koje se odnose na nacionalnu političku scenu te da svoj fokus kada je politika u pitanju stavi isključivo na Slavoniju.

Navodno je Anušić to svoje stajalište izrekao i na jednom sastanku na kojem su nazočili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar policije Davor Božinović koji već neko vrijeme na zajedničkim druženjima pokušavaju pronaći model po kojem bi Jandrokovića doveli na vodeću poziciju kako u stranci, tako i u samoj Vladi.

Kujući te svoje planove ovaj se HDZ-ov dvojac kako tvrde upućeni malo zaigrao pa su u jednom trenu došli na ideju da Plenkovića maknu i prije izbora, ali i da u tim svojim procesima ignoriraju stranački Statut, međutim Anušić na takvu igru mimo pravila ne želi pristati pa bi se moglo reći kako se on doista povlači iz križaljki koje bi značile Plenkovićevu eliminaciju, i koje bi dovodile u pitanje opstojnost premijera Plenkovića i njegove Vlade.

Rebalans proračuna okret prema lokalnoj sceni

Da bi se Anušić zaista mogao bazirati uglavnom na vođenje svoje županije gradeći imidž najutjecajnijeg političara u Slavoniji jasno je i iz toga što je nedavno Osječko-baranjska Županijska skupština prihvatila rebalans proračuna koji je sa 7,8 milijuna eura povećan na 266.1 milijun eura i to zbog pokrenutih projekata za čiju realizaciju su neophodna dodatna financiranja. To se prije svega odnosi na projekt izgradnje Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije i novog sajamskog prostora, ali i radi najavljenih natječaja za izgradnju sportske infrastrukture.









Jasno je da ovakve jake financijske potpore Slavoniji ne bi bilo bez podrške iz Zagreba, odnosno iz Plenkovićeve Vlade pa je lako moguće da je i to razlog radi kojega se župan Anušić već neko vrijeme nalazi u fazi primirja. Do kada će ta faza potrajati teško je reći, no nedvojbeno je da HDZ-ovci uoči izbora ipak zbijaju glave i pokušavaju izboriti vlastite pozicije pa je stoga teško za očekivati da će se u doglednom periodu netko ozbiljnije zamjerati premijeru Plenkoviću, štoviše, za očekivati je da će i Plenkovićevi najžešći kritičari u predizbornim križaljkama i kod slaganja listi pokušavati pronaći mjesto za sebe.

Ne treba dakle uoči izbora očekivati neke veće unutarstranačke okršaje, niti bi oni trebali predstavljati ugrozu za predsjednika Vlade, ali ako ne uspije osvojiti još jedan mandat i sastaviti novu Vladu tada je za očekivati da će na unutarstranačkim izborima mnogi konačno skinuti maske i otkriti na kojim i čijim stranama se uistinu nalaze.