VELIKI OBRAT U BITCI ZA PANTOVČAK: Plenkovićevi i Bandićevi ljudi skrojili opak plan

Utrka za Pantovčak postaje sve neizvjesnija, a uz more postojećih kandidata, odnedavno se u političkim kuloarima počelo šuškati o tome kako bi zagrebački gradonačelnik Milan Bandić trebao okačiti svoje gradske cipele o klin te se uključiti u ovu neizvjesnu bitku. Bitku u kojoj je već jednom sudjelovao, a koja nije prošla pretjerano uspješno. No, iz dobro upućenih krugova, bliskih šefu metropole tvrde kako od njegova povlačenja sa čela Zagreba nema ništa, a osim toga, u gradskim kuloarima prilično su skeptični i prema tome da bi se Bandić mogao kandidirati za predsjednika. Priče o tome da će se kandidirati za predsjednika, samo su dio Bandićeve taktike kroz koju on nastoji graditi imidž nacionalnog, a ne samo lokalnog političara, dio je to njegova lukavog podviga, s kojim uostalom godinama i opstaje na političkoj sceni, ono što Bandić uistinu želi je potpora HDz-a u Zagrebu, ali i to da mu se u njegovom dvorištu ne mješaju previše u poslove koje obavlja. Činjenica je da je Bandić trenutno kada je o upravljanju gradom riječ spao na to da ovisi o potpori Plenkovićeve stranke, s druge pak strane Bandić u Saboru raspolaže žetončićima koji u svakom trenutku mogu dovesti u pitanje stabilnost Plenkovićeve vlade. Ruka ruku mije, stara je narodna koja oslikava stanje u metropoli, ali i Saboru kada je o Bandiću i Plenkoviću riječ, upravo stoga, dobro upućeni svjedoče kako će zagrebački gradonačelnik na predsjedničkim izborima dati potporu Kolindi Grabar-Kitarović, za što ima čitavu paletu argumenata. Osim što Zorana Milanovića smatra glavnim krivcem za svoj kratki, ali mukotrpni boravak u Remetincu, pred Bandićem su na gradskoj razini kompleksne bitke koje ovise o HDZ-ovoj potpori, prije svega tu je izmjena zagrebačkog GUP-a kojega treba provesti kako bi realizirao projekt dogovoren s Arapima, riječ je o Zagrebačkom Manhattnu kojega su zagrebački HDZ-ovci spremni podržati u zamjenu za njegovu potporu njihovoj predsjedničkoj kandidatkinji, ono oko čega gradski HDZ-ovci nisu pretjerano složni jest odluka o poskupljenju otpada kao i proširenje parkirne zone na cijeli grad, no u zagrebačkom ogranku, odnedavno sve konce vuče Plenkovićev čovjek Drago Prgomet, pa je dogovor oko tih tema oko kojih su revoltirani vrlo izvjestan. Bandićevi ljudi, prešutno bi, trebali podržati aktualnu predsjednicu, a lokalni HDZ-ovci Bandićeve planove za grad, i baš stoga od njegove kandidature za predsjednika vrlo vjerojatno neće biti ništa.