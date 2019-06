Veliki obrat?! Europski izbori su namješteni! Progovorio jedan od najvećih hrvatskih stručnjaka

Autor: I.Br.

Iako je od izbora prošlo već neko vrijeme, reakcije na izborne rezultate i dalje ne jenjavaju, pa je tako politolog Darko Petričić u današnjem gostovanju u emisiji ‘Novi dan’ N1 Televizije dao iznimno zanimljiv intervju, u kojem je govorio o rezultatima.

Njegov razgovor prenosimo u cijelosti.

Kad je riječ o rezultatima izbora… i dalje se čini da je obilježje slaba izlaznost birača na izbore.

Mali je interes. Kad sam prošli put gostovao kod vas, očekivao sam da će biti manja od 30 posto.To je zbog toga što ljudi gube interes s ovakvim načinom izborima. Rotiraju se dvije stranke na vlasti koje ne donose nikakvu promjenu. Ono što je značajno, a to je da je to jedan trend koji se ponavlja više od 10 godina, a to je da HDZ i SDP više ne mogu imati zajedno 50 posto glasova.

Zanimljivi su rezultati, očekivalo se 5 mandata za HDZ. Dogodio se neočekivani obrat. Zašto?

Uvijek je mala prednost stranke koja organizira izbore i koja je na vlasti u vrijeme izbora. Rezultate euroizbora stavljam pod mali upitnik. Odgovorno tvrdim da ne znam koliko su ti podaci relevantni. 30 posto je puno s obzirom na apatičnost i nezainteresiranost. Bilo koja stranka kad bi tražila ponovno prebrojavanje glasova tvrdim da bi bili drugačiji u odnosu na prve rezultate DIP-a.

Većih primjedbi na izbore nije bilo.

Bio je slučaj sada, a i na prošlim izborima. Na prošlim i sadašnjim izborima prilikom ponovnog prebrojavanja pronađena je razlika u broju ostvarenih i prebrojanih glasova.

Nije li riječ samo o administrativnoj greški?

Oni će uvijek reći da je bila greška u obradi podataka. Nikada se neće reći da su izbori bili namješteni. Moram upozoriti birače da je sličan slučaj bio i pri izboru Borisa Mikšića, kad se biralo između Jadranke Kosor i Stjepana Mesića. Ne treba vjerovati DIP-u.

DIP je izdao demanti na vaše tvrdnje.

Da, DIP me dosta oštro napao, poglašavajući me nestručnom osobom. Vrlo ozbiljne optužbe, s obzirom na to da se time bavim cijeli život. Vi ste sami objavili podatke Ministarstva vezano uz broj birača u Hrvatskoj. Ja sam rekao da taj iznos ne odgovara istini…

Na temelju čega se dobivaju te brojke?

Volim naglasiti da imaju 4 izvora podataka: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo uprave, policija i DIP. U današnje informatičko vrijeme u svakom trenutku može se saznati koliko ima birača prema OIB-u. Uporno se komplicira i svaki put se blamiraju s tim podacima. Nema naknadne kontrole glasova, ne žele nam omogućiti izvješća o izlaznosti po biračkim mjestima. Ako se nešto ne promijeni, ista situacija će se ponoviti na predsjedničkim izborima, a to će biti velika blamaža za RH. Do ulaska Hrvatske u EU, nismo se nikome mogli žaliti. Spomenuli ste maloprije, HDZ je očekivao 5 mandata, SDP malo manje. Oni su našli solomonsko rješenje – 4 naprema 4.

Vjerujete da je DIP utjecao na rezultat da su HDZ i SDP dobili po 4 mandata?

SDP je bio na vlasti i oni su isto koristili benefite izbornog zakona. Jedna stranka drži drugu u šaci.

Zašto bi HDZ sam sebi oduzeo dobar izborni rezultat?

Oni jesu osvojili 40 tisuća glasova od HDZ-a. To je zbog toga da se ne bi išlo u rekonstrukciju tih podataka. Vjerujem da su donijeli solomonsko rješenje kako ne bi došlo do sukoba između HDZ-a i SDP-a. Oni dobro surađuju, bez obzira na cirkus među njima.

Pojavilo se jedno veliko izborno iznenađenje. Mislav Kolakušić. Tko je njemu namjestio dobar izborni rezultat?

Morali su nekoga pustiti. Vjerujem da je ostvario dobar izborni rezultat. Vjerujem da je možda imao više, ali za prvi izlazak u političku arenu je to sasvim dobar rezultat. Morali su pustiti još nekoga, nisu mogle samo dvije stranke. Moram reći da je značajan na ovim izborima vrlo velik broj propalih glasova. Čak 400 tisuća glasova je otišlo na stranke koje nisu prešle izborni prag i bio je veliki broj poništenih listića, njih otprilike 30 tisuća.

Pred nama su predsjednički i parlamentarni izbori? Vi i dalje sumnjate u biračke popise i izborni proces?

Potrebno je utvrditi stvaran broj birača i potrebno je da se prilikom preuzimanja listića potpisuje. Potrebno je da se od strane udruga formira povjerenstvo koje bi prebrojavalo listiće na biračkom mjestu. Ako toga ne bude, na predsjedničkim izborima pobijedit će ili Kolinda ili Zoran Milanović.

Postoji li način da se definitivno provjeri broj birača u Hrvatskoj?

Dva načina su: prvo ili preko policije, koja provjerava preko OIB-a ili da lokalna zajednica, kao što je slučaj u Švicarskoj, gdje lokalna zajednica broji koliko birača ima. Mi to nažalost ne znamo jer DIP tvrdi da je 380 tisuća manje nego što je reklo Ministarstvo uprave.

Zbog teških otpužbi koje je DIP iznio protiv mene, pokrenut ću sudski postupak.

Kad govorimo o rezultatima izbora, zašto ih nitko ne osporava?

Neke stranke su se žalile na DIP zbog nelogično malog broja glasova koje su osvojili. DIP ih je uputio na Ustavni sud, a i jedna i druga institucija su politički kontrolirane.

Zašto se stranke uglavnom ne žale na rezultate?

Zbog toga što se možda boje da prilikom prebrojavanja glasova ne ispadne da su dobili još manje. Bez obzira na to što su potrošili hrpu novca i energije na kampanje.