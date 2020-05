VELIKI KIKS ZORANA MILANOVIĆA: Potez kojim se potpuno ogolio! Sad je sve jasno

Predsjednik s karakterom, polako, ali sigurno pretvara se u onog istog starog Zorana Milanovića, koji na vlasti opstaje dijeleći društvo ideološki, u maniri one njegove ‘ili mi, ili oni’. U situaciji u kojoj nacija s dozom olakšanja dočekuje ublažavanje mjera donesenih usred pandemije koronavirusa, Milanović se nije nametnuo kao netko tko će biti glas stabilnosti i spokoja, već kao predsjednik koji je opet odlučio načeti stare teme o ustašama, i partizanima, dijeleći pritom narod koji se bar na tren učinio solidarnim usred nevolje koja nas je sve skupa snašla.

Milanović koji se tijekom krize držao po strani, sada je odlučio zauzeti stranu, onu u kojoj će se opet raspravljati o temama koje su narodu koji ostaje bez posla i prihoda te u državi koja pleše po recesijskoj provaliji u najmanju ruku nisu potrebne. Virus prošlosti, ponovno je dominantniji od onog virusa koji u pitanje dovodi zdravstvenu sliku nacije.

Radi čega je Milanović baš sada zagrebao po ovoj temi, nije jasno, kao što nije jasno što mu to treba u vrijeme duboke financijske, nacionalne i ljudske krize unutar koje ne treba smetnuti s uma niti nedavni zagrebački potres. Zašto u svom tom košmaru predsjednik države uopće obraća pažnju na napise na nekoj tamo majici? Zašto predsjednik ne progovara o temama koje se tiču građanske egzistencije? Nije li baš to ono što bi se očekivalo od državnika s karakterom i predsjednika svih građana, kakvim se Milanović voli nazivati.

Predsjednik svih građana, koronu je iskoristio za samoizolaciju držeći se podalje od gorućih problema da bi sada licemjerno kritizirao Nacionalni stožer svodeći ga na politički. Nije li on kao predsjednik i ranije trebao znati tko su stručnjaci koji sjede u Kriznom stožeru? Zašto se kao predsjednik države i predsjednik svih građana svrstao uz one koji nastoje politizirati stožer, i ako Stožer doista jest premazan politikom, kako to da naš revni predsjednik na to na vrijeme nije reagirao?

Bezbroj pitanja, a zapravo nejasnoća nema, Milanović je pokazao onaj svoj stari, izvorni karakter i prije no što je uopće uspio zavladati državom.