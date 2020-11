VELIKI DEBAKL PLENKOVIĆEVE VLADE! O ovome nitko ne progovara

”Nakon što je primila niz neobvezujućih ponuda za preuzimanje kompanija Ledo plus, Ledo Čitluk i Frikom, koje zajedno s nekoliko manjih povezanih društava čine Poslovno područje zamrznuta hrana, pozivom određenom broju odabranih ponuđača da započnu dubinsko snimanje, Fortenova grupa je odlučila nastaviti sa sljedećom fazom postupka prodaje”, stoji u priopćenju Fortenove u kojem se dodaje da je estiranjem tržišta potvrđeno kako među potencijalnim investitorima postoji snažan međunarodni interes za djeloatnost zamrznute hrane.

”Sve kvalificirane neobvezujuće ponude dolaze od kompanija s izvanrednim investicijskim i operativnim postignućima u prošlosti. Sretni smo što ćemo u postupak dubinskog snimanja ući s nekoliko iznimno snažnih potencijalnih partnera”, rekao je James Pearson, glavni financijski direktor Fortenova grupe, a na ovu temu govorio je i Fabris Peruško glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenove.

Kako je kazao krajnji je cilj uz maksimaliziranje vrijednosti odabir strateškog partnera koji će dati najveći doprinos daljnjem razvoju Poslovne grupe zamrznuta hrana. ”Iako sad ulazimo u fazu dubinskog snimanja, dovršetak procesa i dalje ovisi o pronalaženju partnera koji će prepoznati punu vrijednost i potencijal ove djelatnosti i njezinih ljudi”, poručio je Peruško te naglasio kako bi postupak dubinskog snimanja mogao biti dovršen do konce ove godine.

Time bi priča o prodaji Leda trebala biti privedena kraju. Inače, prodaja Leda u poslovnim se krugovima opisuje kao transakcija desetljeća, a to ne čudi budući da su se za ovu kultnu tvrtku zainteresiralo mnoštvo ponuđača, od čega je trima ponuđačima odobreno detaljnjije snimanje poslovne kompanije, nakon čega se očekuje ponuda za preuzimanje. Kako se saznaje, radi se o norveškoj Orkli, anglo-američkom Nomad Foodsu te češkoo-slovačkom konzorciju investicijskih fondova EMMA Capital i J&T Private Equity Group.

Norveška Orkla smatra se vodećim proizvođačem prehrambenih proizvoda, ali i pojedinih kategorija robe široke potrošnje u toj zemlji, iza sebe imaju stotinjak bredova te se zadnjih godina intenzivno i vrlo agresivnpo šire pa su prije dvije godine preuzeli glavni lanac pizzerija u Finskoj, dok su lani preuzeli grčkog proizvođača sasojaka za pekarsku proizvodnju i proizvodnju sladoleda pa od tuda proizlazi njihov interes za Ledo.

Nomad FOOd je registriran na Briantskim Djevičanskim Otocima te je treći globalni i najveći europski igrač na tržitšu smrznute hrane, a u svom portelju uopće nemaju sladoled pa im je utoliko kupnja Leda atraktivna akvizicija, jer bi njome dobili kvalitetne proivzode i značajan ulog na tržištu država bivše Jugoslavije na kojima su Ledovi proizvodi cijenjen brend.

Slovački J&T u Hrvatsku godinama ulaže pa su njihove investicije prepoznate kroz Varaždinsku banku, Mediku, hotelj Njivice, ali i riječki Novi List. Što se bivšeg Agrokora tiče valja spomenuti kako je pak prihoda lani zabilježila svaka od 14 nekadašnjih perjanica ovoga koncerna, što znači da su u godini snažnog rasta sektora manju prodaju imali Konzum, Jamnica, Zvijezda, Ledo, Belje, Pik pa i Tisak. Zanimljivo, među deset najvećih gubitaša lani njih čak četiri dolaze iz bivšeg Todorićeva koncerna pa su shodno tome u velikim problemima Konzum, Tisak i Velpro. Taj negativan trend ozbiljno brine one upućene u ovu problematiku, jer ukoliko se pak nastavi Fortenova neće biti u mogućnosti otplaćivati skupe kredite. A da bi se pad doista mogao nastaviti potvrđuje i to što Fortenova među tisuću najvećih ima čak 14 kompanija, dok je njih sedam prošle godine poslovalo s gubicima koji premašuju milijardu kuna.

Teze o tome da je Todorić ipak ponešto znao o relativno uspješnom poslovanju potvrđuje i to što je 14 najvećih tvrtki iz sastava bivšeg koncerna Agrokor pretprošle godine ostvarilo 21,5 milijardi kuna prihoda, dok je lani taj iznos pao na 17,5 milijardi kuna, a taj podatak posebice brine Agrokorove zaposlenike koji smatraju da će u kompaniji uskoro uslijediti otpuštanja, a nakon toga bi se vlasnici Fortenove grupe trebali upustiti u rasprodaju pojedinačnih tvrtki kako bi krovna kompanija mogla funkcionirati i vraćati dugove.

Drugim riječima, premda je i država nastojala spasiti Agrokor, te premda se ta priča s Plenkovićeve strane smatrala završenoim, situacija ni izbliza nije onako bajna kako se to donedavno prezentiralo. Dapače, situacija se trenutačno čini još ozbiljnijom, a naši sugovornici zabrinuti su i zbog toga što se o njihovom stanju i problemima više nigdje niti ne progovara. Što se Fortenove tiče, jasno je kako ruski kapital koji u istoj kontrolira sve procese očito ne drži situaciju u kompaniji pod kontrolom.

Potrebno je u kontekstu ove priče podsjetiti da Sberbank ima 39 posto udjela u kompaniji, ruski VTB posjeduje 7,5 posto, dok PPD Pavla Vujnovca ima 6,.4 posto. Nedavno je Sberbank na sudu pokušala dokazati kako je Ivica Todorić sredinom 2015. godine darovao Kulmerove dvore svojoj djeci, kćeri Ivi i sinovima Anti i Ivanu ne bi li spriječio da se preko te nekretnine naplate njegovi dugovi, međutim, ruska banka tu presudu nije dobila. Prema nepravomoćnoj odluci zagrebačkog Općinskog suda oni bi Todoriću trebali podmiriti oko tri i pol milijuna kuna sudskih troškova, a ovaj slučaj odvijao se iza kulisa afere Agrokor, u sklopu koje se tvrdilo da je Todorić iz koncerna izvukao više od milijardu kuna, dok su među dugovima Agrokora ostali i neplaćeni krediti Sberbanci.

Mjesec i pol dana prije nego li je u Agrokor ušla izvanredna uprava, Todorić je sklopio ugovor s navedenom bankom prema kojem osobno jamči kreditne obveze Agrokora, kada je u Agrokor ušla izvanredna uprava, Sberbank mu ga cijelog šalje na naplatu. Radilo se o 62,8 milijuna eura, koje Todorić nije mogao platiti budući da je dvije godine ranije darovao trećinu Kulmerova dvorca vlastitoj djeci. Rusi zatim dižu tužbu protiv Todorića i njegove djece, zahtjevajući od suda poništenje darovnih ugovora, što sud nije prihvatio, baš kao što nisu prihvaćene niti teze banke da je dvore darovao djeci kako bi oštetio Sberbanku.

Neprihvatljivim se za većinu djelatnika Fortenove danas čine i njihove plaće, ali i udjeli na tržištu. Naime, Schwartz grupa unutar koje posluju Lidl i Kaufland vodeća je u maloprodaju čime je u konkurenciji prestigla Konzum, dok u isti mah i Lidlovi djelatnici imaju najveću prosječnu pčaću. Navedena grupacija drži oko 25 poosto tržišta, Konzum je na oko 20 posto, dok im Spar s udjelom od 13 posto puše za vrtom. Konzum plus je lani imao 7,66 posto prihoda, što je pak od 20 posto u odnosu na prethodnu godinu, osim toga, potrebno je napomenuti kako je Lidl ostvario rast od 13 posto, odnosno prihode od 5,8 milijardi kuna.

Najveću dobit pri oporezivnju također ostvaruje Lidl, radi se o 435 milijuna kuna, na drugoju su poziciji sa 165 milijuna kuna Plodine. Što se pak plaće tiče, prosječna neto plaća u Lidlu iznosila je lani 8450 kuna, dok je prosječna neto plaća u Konzumu 3600 kuna, što je pak od 21 posto u odnosu na preklani. I dok radnici zazivaju Todorićev povratak, on se daleko od očiju javnosti oporavlja od koronavirusa te oči upire u zagrebačko Županijsko odvjetništvo koje je nedavno za još 30 dana produžilo rok za podizanja optužnice u slučaju Agrokor, i to radi složenosti istrage. Tužiteljstvo je odlučilo iskoristiti zakonsku mogućnost i rok produžiti za još mjesec dana radi opsežnosti kaznenog predmeta, a za dovršenje odluke o podizanju optižnice potrebno im je i vrijeme za analizu opsežno prikupljene dokumentacije pa je shodno tome idući rok, za podizanje optužnice 17. rujan. Treba podsjetiti da je zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo istragu protiv Todorića, njegovih sinova i 12 menadžera i revizora iz Agrokora pokrenulo još u studenom 2017. godine, no po svemu sudeći nisu stigli pretjerano daleko.

Daleko neće stići ni Fortenova, što se tiče maloprodaje i veleprodaje interes za tvrtke iz te domene već postoji. Za Konzum se navodno zainteresirao Mile Ćurković vlasnik Plodina, a interesa ima i za Velpro,Tisak te Roto dinamic. Aspiracija za kupnju imaju navodno i u Tommyju, premda se smatra da ni jedan domaći lanac nema snage povući Konzum koji je daleko veći od njih samih. Nagađa se da bi Velpro na bubanj trebao ići zajedno s Konzumom jednako kao i Roto, za Tisak su navodno interes pokazali i neki strani ulagači. Za Zvijezdu se navodno interesira Tedeschijev Atlantic, ali i Podravka. Tedeschkiju Solanu na Pagu pikira Podravka, dok se za Jamnicu intereesira Kofola i Coca-cola. Interes za Belje pokazao je Sandor Csany, predsjednik uprave mađarske OTP banke kojemu je interestan spoj mađarskih i baranjskih polja.

Za putničke agencije u sklopu Agrokora zbog trenutne situacije nema interesa, no ranije se za njih interesirao domaći turoperater Uniline, dok su se u Hrvatskom telekomu zainteresirali za mStart. Od ranije je poznato da je ekskluzivni savjetnik Foirtenove za prodaju Sojare u Zadru, kao i njene pripadajuće imovine, te za prodaju građevinske kompanije Projektgradnja Deloitte Hrvatska. Zadarska Sojara slovi za prilično atraktivnu pošto je smještena u lučkom terminalu u industrijskoj zoni te raspolaže golemim kapacitetima za preradu soje, a ima i preko 150 tisuća kubnih metara skladišnog prostora, a ujedno je i izvrsno prometno povezana.

Sve u svemu, izgleda da slučaj Agrokor još nije riješen, te da bi se hrvatski brendovi uskoro mogli naći na bubnju, a dok se tvrtke rasprodaju, radnike kojima ionako nije lako čekaju teški dani.