VELIKE PROMJENE NA SUDOVIMA: Ročišta kraća, rok za presudu 3 godine, a sudac mora planira svoj rad. Uvodi se tonska snimka

Autor: Dnevno

Čini se da ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica povlači potez nakon kojega bi trebalo postati nemoguće da se sudski postupci razvlače unedogled, a parnice traju po dva i tri desetljeća, piše Jutarnji list.

Naime, pripremljene su zakonske izmjene u kojima se striktno definiraju rokovi u kojima će suci morati donositi odluke. Tri godine će biti najdulji rok u kojemu će sudac morati donijeti prvostupanjsku odluku, a o žalbi će se morati odlučiti u roku od godinu dana. Ako je posrijedi spor male vrijednosti (to su sporovi vrijednosti do 10.000 kuna, a u trgovačkim postupcima oni do 50.000 kuna), prvostupanjski postupak će se morati okončati u roku od godinu dana, a žalbeni za šest mjeseci.

Uvodi se i rok za održavanje pripremnog ročišta. To su tri mjeseca od dana kad je sud primio odgovor na tužbu ili isteka roka za odgovor na tužbu.

Pošto zaključi pripremno ročište, sudac će za šest mjeseci morati održati glavnu raspravu. Rokovi se pooštravaju i za Vrhovni sud pa će se o prijedlogu za dopuštenje revizije, neće se moći odmah tražiti revizija, nego prijedlog za njeno dopuštenje, odlučiti u roku od šest mjeseci od zaprimanja prijedloga. Ako je revizija dopuštena, o njoj će Vrhovni sud morati odlučiti u roku od dvije godine.

Uvodi se procesni kalendar te će sudac po zakonu morati planirati svoj rad. Vrlo važna novost koju ministar Malenica nameće sucima je obavezno tonsko snimanje svih ročišta. Pritom neće biti obavezan prijepis tonske snimke s ročišta, zapisnik će se voditi samo o najbitnijim radnjama, a ostali detalji bit će pohranjeni u tonskoj snimci. Time jer sudac neće diktirati u zapisnik sve što je netko izgovorio u sudnici bitno će se skratiti trajanje ročišta.