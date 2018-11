Velika zamka Plenkovića i Bandića: Posvađali Hasanbegovića i Esih?

”Jamčim da ćemo glasati protiv proračuna”, jasno je u nekoliko svojih javnih nastupa dao do znanja saborski zastupnik Nezavisnih za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović, progovarajući o stanju u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. No, čini se da kada je o glavnom hrvatskom gradu i njegovom šefu Milanu Bandiću riječ stvari ne stoje nimalo jednostavno, jer da je tome tako potvrđuje i konfuzna retorika Hasanbegovićeve stranačke kolegice Brune Esih koja je gostujući na N1 televiziji ustvrdila kako njena stranka s Bandićem nije u koaliciji, već se radi o programskoj suradnji, koja doduše po svemu sudeći podrazumijeva i to da Nezavisni za Hrvatsku Bandića podržavaju u skupštini držeći mu većinu zajedno s HDZ-om i njegovom strankom.

Usprkos suradnji na lokalnoj razini, kako god da se ona zvala stječe se dojam kako se Hasanbegović i Esih pokušavaju ograditi od Bandića kojemu istodobno daju potporu da nesmetano vlada. Dok je Hasanbegović jasan kako Bandiću potporu neće dati, Esih pomalo konfuzno progovarajući o podršci proračunu poručuje da o proračunu ovisi na koji će se način to prezentirati. ”Ukoliko izostane isprika nećemo uopće razgovarati o proračunu”, rekla je Esih postavljajući Bandiću uvjet da se ispriča zbog Palmina posjeta Zagrebu, što je ovaj u konačnici i napravio doduše na račun svojih sugrađana.

No, sve i da se doista Hasanbegović i Esih usklade teško da će se Bandiću išta konkretno dogoditi, jer sve i da raskine koaliciju s njihovom strankom, Bandić bi doista ostao uskraćen za tri glasa u Skupštini, međutim, valja uvijek imati na umu njegove političke vještine koje bi zlobnici okarakterizirali i kao trgovinu. Ako se doista do konca godine ne izglasa proračun to vodi ka raspuštanju Skupštine, a sve to i u nove izbore, ali ne treba zanemariti nedavne izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi prema kojima pad proračuna ne znači izravne izbore za gradonačelnika.

Podsjetimo, riječ je o famoznom lex šerifu kojim se Bandić spašava od novih izbora sve i da proračun ne bude izglasan. No, ono što otpočetka intrigira dio javnosti svakako su Hasanbegović i Esih koji su Bandiću pružili ruku suradnje, što je izazvalo negodovanje među pripadnicima političke desnice koji su u njima prepoznali svoje predstavnike. Bandić je s druge strane sve samo ne desničar, ta uostalom govorimo o čovjeku koji ovih dana po sabornici prikuplja bivše SDP-ovce pod čijim je skutama ionako stasao u jednoga od najdugovječnijih predstavnika hrvatske političke scene.