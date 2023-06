Velika ugroza za premijera Plenkovića! Skovan je pakleni plan: Sve je u rukama jednog čovjeka

Autor: Iva Međugorac

Predsjednik Republike Zoran Milanović već je dugo na glasu kao jedan od najpopularnijih političara u državi, što uz ostalom iz mjeseca u mjesec sugeriraju i ankete prema kojima HDZ na čijem je čelu premijer Andrej Plenković jest najpopularnija politička opcija u zemlji, ali je isto tako Plenković već mjesecima pri vrhu ljestvice najnepopularnijih političara.

Ma koliko mu osobne ankete ne išle u prilog premijer Plenković odlučio se kako za sada stvari stoje boriti za još jedan mandat na čelu Vlade, što bi moglo biti poprilično izazovno ne samo zbog afera i problema koje izazivaju njegovi stranački kolege iz HDZ-a, već i zato što Plenkovićeva politička sudbina zapravo leži u rukama predsjednika Milanovića.

Plenković u nezavidnom položaju

On je naime taj koji određuje kada će se nakon raspuštanja Sabora održati izbori. Predsjednik je taj koji raspisuje izbore, a upućeni tvrde da on u tom pogledu definitivno neće raditi u interesu HDZ-a u kojem su toga itekako svjesni. Jedna od Plenkovićevih ideja bila je da se parlamentarni izbori održe usporedno s europskim izborima, ali je znajući za Milanovićeve ovlasti ta odluka pod upitnikom.





”Za HDZ i Plenkovića ključno je pitanje hoće li se parlamentarni izbori održati prije, istodobno ili nakon europskih izbora, a veliko je pitanje što bi uopće i odgovaralo HDZ-u. Upitno je može li HDZ oslanjajući se na postojeću parlamentarnu većinu izglasati raspuštanje Sabora u trenutku kada Plenkoviću to bude odgovaralo”, kaže naš dobro upućeni sugovornik podsjećajući da je postojeći saziv Sabora konstituiran 22. srpnja 2020. godine te da je ujedno i ustavni rok za održavanje narednih parlamentarnih izbora najkasnije 60 dana nakon isteka četverogodišnjeg zastupničkog mandata postojećim zastupnicima.

”Sve upućuje na to da bi se izbori ipak mogli održati u drugoj polovici rujna iduće godine, ali ni to nije posve sigurno jer i Europsku uniju nakon njihovih izbora čekaju dogovori oko novog sastava središnjih tijela, što je za Plenkovića dosta značajno. Ako misli u Bruxelles on će izbore morati dobiti, a zatim i formirati Vladu jer samo na taj način može napustiti hrvatsku političku scenu i nadati se nekoj briselskoj fotelji. O hrvatskim predstavnicima u tijelu Europske unije odlučuje opcija koja je na vlasti i zato Plenković pod svaku cijenu mora dobiti izbore, Milanović će znajući za to cijeli proces otegnuti što je duže moguće”, smatra naš sugovornik.

Milanović će spašavati Grbina

Takva kalkuliranja naš sugovornik naziva velikom ugrozom za premijera Plenkovića koji bi se u nezavidnom položaju mogao naći i radi toga što predsjednik Republike nije dužan prvom relativnom pobjedniku izbora dati mandat za sastavljanje Vlade.

”Milanović bi tu sasvim sigurno mogao natezati za Peđu Grbina i tu neku njegovu koaliciju na kojoj se radi, Plenković na to već sada računa, i toga je vrlo dobro svjestan. Za njega relativna pobjeda nije dovoljna, on se na sve načine mora osigurati da dobije te izbore, jer i da ne ide u Bruxelles on ako ne formira buduću Vladu ovdje u Hrvatskoj ostaje tek na razini saborskog zastupnika. Probajte samo zamisliti koji bi to debakl bio za njega i njegovu taštinu, i politički ego”, najavljuje naš sugovornik najcrnji mogući scenarij za aktualnog predsjednika Vlade.

Kada se tako sagledaju sve opcije s kojima Plenković raspolaže nije ni čudo da je on već sada ušao u kampanju i odlučio zadovoljiti sve sindikalne zahtjeve, namiriti braniteljsku populaciju i sve one koji su ga uspjeli povući za rukav.

Za očekivati je da će takvih davanja od Plenkovića biti još, pred njim je očito vruće ljeto na kojem će imati vrlo malo vremena za godišnji odmor. Svo svoje vrijeme Plenković će kako se sada čini morati preusmjeriti na proputovanja po Hrvatskoj i na pokušaje da osvoji simpatije potencijalnog biračkog tijela, pa i onoga na desnom spektru kojega je kao predsjednik Vlade i političar desnog centra zanemario.