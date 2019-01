VELIKA TUGA U SRCIMA! ‘Mrtav si, al si živ”

View this post on Instagram

Golubice bijela, što si nevesela, golubice bijela što si nevesela? Kako ne bih, jadna, nevesela bila, kako ne bih, jadna, nevesela bila? Kad moj golub bijeli od mene se dijeli, kad moj golub bijeli od mene se dijeli! On sad ljubi lice druge golubice, on sad ljubi lice druge golubice. Druge golubice, moje drugarice, druge golubice, moje drugarice…. leti, Ivo! Leti, majstore!#ivogregurević❤️ #zbogomprijatelju #mojivo #golubicebijela #šovinapjesma #ivinapjesma #nagradafabijanšovagović #nagradazaživotnodjelo #nekatijelakahrvatskazemlja🙏#počivaoumirubožjem🙏#2siječnja2019.