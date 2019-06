Velika prevara na tržištu lubenica! Dobro provjerite i nipošto ne nasjedajte!

Autor: Dnevno

Udruga proizvođača agruma i povrća Neretvanska mladež poslala je priopćenje za javnost vezano uz prodaju neretvanske lubenice. Ponukani velikim brojem upita stanovnika grada Zagreba i okolice, ukazali su na nedopuštene radnje i kršenje niza Zakona RH.

‘Naime, već dva tjedna je prošlo od prve dojave, odnosno upita, urednika jednog tiskanog dnevnika, o prodaji lubenice po Zagrebu i okolici. Upit je glasio: jesu li već počele neretvanske lubenice? Kaže urednik tog dnevnika: rečeno mi je da su iz doline Neretve i to iz plastenika. Na prvu je odgovor bio nemoguće, ali smo ipak informaciju provjerili kod tri proizvođača koji lubenicu uzgajaju u plasteniku na ukupno cca 1 Ha. Potvrdili su nam tada da je to nemoguće te da oni očekuju berbu za 15-tak dana. Na osnovu ovih informacija, uputili smo prijavu 30. svibnja 2019. Državnom inspektoratu, Ministarstvu poljoprivrede te ministru Tomislavu Tolušiću, sa zahtjevom za hitan nadzor i izvješćem o provedenom nadzoru. Do današnjeg dana nismo dobili nikakav odgovor, pa smo danas 13. lipnja 2019., ponovno uputili e-mail i zatražili izvješće’, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Udruge mr.sc. Željko Bjeliš, dipl.ing.agr.

Ovim putem želi obavijestiti sve građane Republike Hrvatske, da lubenica koja se prodaje pod nazivom ‘neretvanska lubenica’, ‘opuzenska lubenica’ ili ‘domaća lubenica’, to nije, već da je riječ o namjernoj prevari potrošača.

“Radi se o namjernoj obmani potrošača od strane trgovaca, trgovaca-proizvođača, koji se često skrivaju pod nazivom nekoga OPG-a i prodaju uvoznu lubenicu kao vlastiti proizvod. Dakle radi se o krivotvorenju dokumentacije, lažnom deklariranju, predeklariranju, izbjegavanju plaćanja PDV-a te drugih poreza i doprinosa, a u konačnici može napraviti veliku štetu domaćim proizvođačima lubenica. Lubenice iz doline Neretve će ove godine kasniti zbog hladnijeg proljeća, tako da prve plodove iz vanjskog uzgoja očekujemo oko 1. srpnja”, zaključuje Bjeliš.