VELIKA NOVOST ZA SVE KOJI SE OD RUJNA VRAĆAJU U ŠKOLU: Ovo bi moglo iznenaditi mnoge roditelje

Prema posljednjim najavama novog ministra obrazovanja Radovana Fuchsa školska godina u našoj bi zemlji trebala započeti 7.rujna, a kako tvrde dobro upućeni u ministarstvu se intenzivno promišlja o mogućnosti da školarci u svojim razredima sjede pod maskama.

”Što se tiče učenika to se još razmatra, s djecom je to malo teže provedivo, teško je njima nešto nametnuti kao obvezu, no gotovo je sigurno da će nastavnici u škole dolaziti s maskama ili vizirima”, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik te dodaje da ni ministar nije ravnodušan oko mogućnosti proboja koronavirusa u neke škole.

”U tom slučaju morat ćemo školu privremeno zatvarati i učenicima omogućiti online nastavu. Veliki problem su učenici koji do škola moraju putovati. Razmišljamo i o onoj djeci koja inače obitavaju u učeničkim domovima, situacija je u svakom slučaju izrazito kompleksna i tragamo za najadekvatnijim riješenjima koja bi unatoč svemu omogućila nastavu u školskim klupama budući da je to za psihičko stanje djece ipak najkvalitetnija opcija”, ističe naš sugovornik blizak ministru koji je i sam prije nekoliko dana otkrio kako neće biti prekida nastave u cijeloj državi ukoliko se epidemiološka situacija na jesen i zimu pogorša, sve će zapravo ovisiti o epidemiološkoj situaciji u pojedinim sredinama.

Inače, nastava je već počela u nekim dijelovima Njemačke te tako svi nose maske, a moguće je da će i Hrvatska slijediti baš taj primjer.