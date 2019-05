VELIKA FRKA! Pavić sazvao pressicu, a onda se dogodilo nešto što ministru jedne ozbiljne države ne bi smjelo pasti na pamet!

Težak je život ministara, državnih službenika i onih koji su odabrani da bi služili građanima. Pogotovo onda kad treba pročitati što se o njima piše u medijima. Ah, te novine, portali, radio i televizija. Neki bi to najradije zatvorili ili pretvorili u aparat koji može pisati točno ono što vodeće strukture žele. No, demokracija je to. Nema cenzure, ne smije je biti.

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić je u duhu slobode medija sazvao jednu naoko sasvim običnu konferenciju za medije. Na takve su inače dobrodošli svi oni koji izvještavaju o radu Vlade, pojedinog ministarstva ili kojekakvog odbora. I naravno, novinari su stigli, ali se ministru Paviću neki gosti i nisu pretjerano svidjeli. To im je jasno i rekao pa se s njima zakačio zbog nekakvih napisa…

Novinari su ministru postavljali pitanja, a ovaj je u jednom trenutku samo odlučio otići s pressice. Odlazilo mu se. Ne vjerujemo da je morao na WC…

E sad, zašto je otišao. Jedna novinarka je zaključila kako Pavićevo Ministarstvo nije ostvarilo ni cilj koji si je samo postavilo, da zaposlenost mladih, koja je među najnižima u EU, povećaju za 0,5 posto, nego je ona još manja za 0,4 posto.

Pavić joj je odgovorio kako su na vladi isti dan bila dva dokumenta, jedan su Smjernice za aktivnu politiku zapošljavanja, a drugi Izvještaj garancije za mlade.

“Brojke koje citirate su dobre, ali nisu kompletne za 2018. godinu. Kada gledamo kompletne brojke, dva izvora koje mogu citirati, a to je DZS po kojemu je stopa zaposlenosti mladih rasla za 2,6 posto u zadnjem kvartalu 2018., a po HZMO-u broj mladih koji radi je porastao na 267.500”, rekao je Pavić braneći se kako postoje i drugi dokumenti koje je trebalo pogledati.

Tako je sve počelo, a završilo se ministrovim odlaskom dok su novinari još imali pitanja za postaviti mu. Pavić nije htio odgovoriti točno na pitanje kolika je stopa nezaposlenosti mladih (od 15 do 29 godina).

Tko zna, možda je zaista morao nekud žurno otići. Nikad nećemo saznati.