Velika bitka Hasanbegovića i Tomašić! Osim za mandat, bore se za još jednu titulu

Autor: Dnevno

Zlatko Hasanbegović, koji će preferencijske glasove loviti s posljednjeg, dvanaestog mjesta na listi Neovisnih za Hrvatsku i HSP-a, na predstavljanju kandidata za Europski parlament rekao je kako će oni u Bruxellesu zastupati hrvatski narodni i državni interes te kako su europski izbori zapravo samo zagrijavanje za one prave izbore – parlamentarne 2020. godine.

Za Globus je naglasio kako mu nije žao što Neovisni za Hrvatsku nisu postigli dogovor s Ružom Tomašić, te Ladislavom Ilčićem i Hrvojem Zekanovićem iz Hrasta o zajedničkom izlasku na izbore za Europski parlament, bez obzira na to što bi tako puno lakše mogli osvojiti mandat u Bruxellesu.

“Nije stvar u mandatu. Stvar je u načelima. Pa i HDZ i SDP mogli bi osvojiti više mandata da idu zajedno, zar ne? Ta priča o nužnosti ujedinjavanja svih desnih stranaka medijski je nametnuta mistifikacija. Jedan klišej u kojem se akteri guraju u isti koš bez obzira na njihove stavove, bez obzira na to što oni stvarno zastupaju, kako su te stranke nastale i slično”, istaknuo je Zlatko Hasanbegović. Dodao je da europski izbori imaju posebnu političku važnost i da prelaze okvire značenja Europskog parlamenta.

“Ovo su svojevrsni pretparlamentarni izbori, na njima hrvatski narod ima prigodu iskazati svoje mišljenje o protunarodnoj hrvatsko-srpskoj koaliciji”, rekao je.

Izlazak na svibanjske europske izbore, objašnjava, za Neovisne za Hrvatsku je prvi izlazak na neke nacionalne izbore i stoga najbolji način da se stvarno politički “izvažu”.

“Želimo vidjeti kolika je naša snaga, želimo vidjeti koje je naše autentično biračko tijelo. To u velikoj koaliciji ne bismo mogli”, zaključio je Hasanbegović za Globus.

Hasanbegović ističe da bez obzira na sadašnju podjelu na dva bloka, stvaranje šire koalicije desnih snaga uoči parlamentarnih izbora 2020. godine moguće, te da će upravo rezultati koje svatko od aktera s desnog političkog spektra postigne na ovim europskim izborima biti dobar temelj za buduću suradnju.

“Naravno da su Neovisni za Hrvatsku otvoreni za takvu vrstu suradnje na parlamentarnim izborima 2020. godine. Otvoreni smo za suradnju pod određenim uvjetima. Ne zanimaju nas stari modeli suradnje, kada su se stvarale koalicije radi koalicije same. Ne zanimaju nas ta mehanička, matematička spajanja. Rezultati ovih izbora bit će svima korisni jer na političkoj sceni treba doći do katarze, do raščišćavanja, kako bi se mogli suvislije posložiti stranački blokovi za parlamentarne izbore”, zaključio je Hasanbegović.

Najveća borba za mandat u EP vodit će se između lidera Neovisnih za Hrvatsku Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića te liderice Hrvatskih suverenista Ruže Tomašić, ali će se međusobno natjecati i za titulu budućeg lidera hrvatske desnice odnosno, kako kaže Hasanbegović, za onoga koji će imati moralno pravo tražiti mjesto šefa neke buduće velike koalicije desnih političkih snaga uoči parlamentarnih izbora iduće godine.