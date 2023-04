MILANOVIĆEV VELIKI PLAN ZA PARLAMENTARNE IZBORE! Zagorčat će život Plenkoviću i HDZ-u: Smišljena nova taktika

Autor: Iva Međugorac

Kako se dugo najavljivano ujedinjenje oporbenih stranaka koje su trebale ugroziti HDZ i poziciju premijera Andreja Plenkovića nije dogodilo, tako se po političkim kuloarima počinju razvijati nove teorije. Jasno je kako oporbene opcije teško uspijevaju ući u suradnju uglavnom radi toga što se ne mogu dogovoriti po pitanju premijerske pozicije jer tome teže i Nino Raspudić, i Sandra Benčić i Peđa Grbin, ali i splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

Teško je od toliko tvrdoglavih, ambicioznih političara očekivati da će se uspjeti ujediniti pa jedna od teorija koje zadnjih dana kruže političkom arenom kaže da bi se na parlamentarne izbore kao njihov sudionik mogao uključiti predsjednik Zoran Milanović koji slovi za jednoga od najpopularnijih političara u državi, i koji je ujedno jedini relevantan protivnik premijeru Plenkoviću što verbalno, što u smislu utjecaja na birače.

Milanović ne bi opet za premijera

Teorije o tome da bi se Milanović mogao upustiti u utrku za premijera u njegovom Uredu predsjednika za sada odbacuju te kažu da će se on najvjerojatnije boriti za još jedan mandat na Pantovčaku jer je uvjeren da je to pobjeda koju može dobiti, ali i radi toga što smatra da svoj predsjednički posao obavlja besprijekorno na korist građana.





Smatra se u Milanovićevim redovima da građani imaju koristi od njegovih sukoba s premijerom jer on na taj način ukazuje na korupciju i govori u ime svih građana, ali se isto tako napominje da je Milanović u više navrata pokušavao izgladiti odnose s Plenkovićem kako bi država donekle normalno funkcionirala, ali s druge strane nije naišao na zainteresiranost. Iako Milanović ne misli formalno sudjelovati na parlamentarnim izborima, u njegovom uredu poručuju kako će on u parlamentarnim izborima itekako sudjelovati.

”Ne treba biti naivan. Milanović je svjestan da od oporbe nema ništa, uostalom i sam je nedavno Grbinu i SDP-u dao do znanja da mu za još jedan mandat njihova potpora praktički niti nije potrebna. Sva se politika u Hrvatskoj svela na obračune između Plenkovića i Milanovića pa to treba očekivati i na parlamentarnim izborima. Svaki put kad Milanović prozove Grlića Radmana, Banožića ili bilo koga iz Vlade tko mu nešto kao odgovara na nedorasloj razini, Milanović zapravo proziva i nastoji ugroziti Plenkovića”, komentira naš sugovornik iz Milanovićevih redova te dodaje da će aktualni predsjednik i u kampanji za parlamentarne izbore biti realan i iskren kao što je to do sada bio slučaj.

Nevjerojatan plan predsjednika Republike

Nevjerojatan je to plan s obzirom na to da se od predsjednika Republike očekuje da u kampanji za parlamentarne izbore bude neutralan, ali Milanović je ionako odavno dokazao da on ne ispunjava tuđa očekivanja, već se vodi isključivo vlastitim stavovima. To je po svemu sudeći dio njegova karaktera s kojim i jest krenuo u utrku za predsjednika Republike.

”Milanovića će teško netko natjerati da se suzdrži od komentara. On je takav, govori što misli, bez susprezanja i bez dlake na jeziku, iako se često čini da je prešao granicu, građanima to za sada ne smeta. Ne može Milanoviću nitko ni za parlamentarne izbore sugerirati da se primiri, a treba očekivati da će Plenković i na tim izborima baš u njemu imati najvećeg konkurenta” kaže naš sugovornik te napominje da Milanović već sada taktički kreće u te predizborne napade prozivajući HDZ-ovce za silne afere koje su im se zaredale.

”Za Milanovića bi taktički bilo bolje da se oko parlamentarnih izbora pritaji i da pusti Plenkovića da se sam bori. Osim toga Plenković će te napadaje okretati u svoju korist pa bi mu bilo korisno da stane na loptu i ako očekuje da će na predsjedničkim izborima dio HDZ-ovaca glasati za njega, ali od toga nema ništa. Njega je nemoguće na taj način savjetovati i zadržati pod kontrolom”, smatra naš sugovornik te dodaje da će Milanović u sabornicu pokušati progurati dio svojih ljudi, odnosno političara koje cijeni, a to nije nužno vezano samo uz njegov SDP već će se primjerice diskretno zalagati za to da do sabornice ponovno stigne Nino Raspudić ili Sandra Benčić.

”Njemu je tu Grbin najmanje bitan, važnije mu je da u sabornicu dođu njegovi bivši ministri poput Hajdaš Dončića . Osim toga zalagat će se za to da SDP na liste stavi Mihaela Zmajlovića, Ranka Ostojića, odnosno ljude s kojima je on i danas ostao u dobrim odnosima”, nabraja naš sugovornik te napominje da je Milanović svjestan kako bi njemu dugoročno za predsjedničku poziciju i položaj najpopularnijeg političara u zemlji ipak najviše od svega odgovaralo da HDZ ostane na čelu države, a da Plenković ostane na čelu Vlade. Po svemu sudeći i HDZ-u bi najviše odgovaralo da se Milanović još pet godina zadrži na Pantovčaku, jer od sukoba koji se provlače medijskim prostorom i jedna, i druga strana imaju koristi. Milanoviću bi danas znatno teže bilo graditi svoju predsjedničku poziciju da doista na čelu Vlade nekim čudom ima Grbina, ili nekoga iz svoje bivše stranke.