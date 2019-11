VELEPOSLANIK SVE RASKRINKAO! Plenković će uvesti Srbiju u EU? ‘Zagreb će tijekom predsjedanja raditi na tome’

Hrvatski veleposlanik u Srbiji Gordan Bakota dao je zanimljiv intervju za list Danas u kojem se osvrnuo na odnose između Hrvatske i Srbije, stavljajući poseban akcent na proširenje EU te politku Hrvatske prema tzv. zapadnom Balkanu. Bakota je kazao kako se ne smije izgubiti iz vida da u susjedstvu Hrvatske postoje zemlje koje žćele ući u EU.

“Hrvatska, stoga, ima posebnu odgovornost i želi da tu ‘baklju’ proširenja prenese dalje tijekom svog predsjedavanja EU-om, a i kasnije”, naglasio je Bakota žaleći što je možda došlo i do povijesnog propusta jer je EU imala odgovornost da proširenje ide naprijed, no istaknuo je nadu da će biti napravljeni iskoraci tijekom hrvatskog predsjedanja kada se radi o otvaranju pregovora za Sjevernu Makedoniju, Albaniju te za nastavak EU integracija Srbije. Zagreb želi po tom pitanju vidjeti i napredak BiH na euroatlanskom putu.

“Najavljujem da će Hrvatska tijekom svog predsjedanja u prvoj polovini petog mjeseca 2020. organizirati summit o zapadnom Balkanu jer stavljamo proširenje na vrlo visoko mjesto u našoj agendi predsjedanja”, poručio je Bakota. Na podsjećanje da je srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić rekako kako mnogo očekuje od hrvatskog predsjedanja EU naš veleposlanik najavio je kako će Dačićeva želja biti ispunjena.

“Hrvatska od svih zemalja članica EU-a ima ‘najsvježije’ iskustvo pregovaranja. Pregovarački proces je iznimno bitan jer ima transformacijsku snagu i vjerujem da je ministar Dačić mislio da tema proširenja treba biti jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja. Nastojat ćemo da proširenje dobije istaknuto mjesto i u agendi Bruxellesa, i trudit ćemo se, zaista, da summit koji organiziramo bude uspješan. Vođeni geslom ‘strogo, ali pravično’ gledamo jako pozitivno na proširenje EU-a na sve zemlje zapadnog Balkana. Od Srbije se očekuje ispunjavanje svih kriterija koje je i RH trebala ispuniti, u svom pregovaračkom procesu, poglavito onih iz poglavlja 23 i 24”, istaknuo je veleposlanik RH u Srbiji. Naglasio je i da već postoje mještovite skupine i povjerenstva za rješavanje otvorenih pitanja, a Bakota kao najosjetljivije pitanje za obe zemlje navodi problematiku nestalih osoba s naglaskom na to da je vrijeme da obitelji saznaju što se dogodilo s njihovim najmilijima.

“To pitanje ne treba politizirati, ne treba ga koristiti za političko nadmetanje, već je potrebno da svim ljudima koji su svih ovih godina ožalošćeni zaista pružimo odgovore”,smatra Bakota koji naglašava da bi to jako relaksiralo ukupne odnose među dvjema državama. Ujedno, njegova procjena je da postoji izvjestan napredak u rješavanuu problematike manjina.





”Srpske manjine u Hrvatskoj, odnosno hrvatske manjine u Srbiji, a vrlo bitnim drži što “članovi razmjenjuju iskustva i daju preporuke vladama što činiti”, kaže Bakota naglašavajući da su najbolji most između dvije zemlje, kao i njego osobni i službeni stav Hrvatske da se obje manjine moraju dobro osjećati te da to treba regilirati u europskom duhu ispunjavajući obveze iz međudržavnog sporazuma o manjinskim pravima. “Srpska manjina ima zagarantirana tri mandata u Saboru, na lokalnim razinama također ima niz predstavnika, kao i državnih tajnika u ministarstvima. To je dobro rješenje i trebalo bi ga primijeniti i u Srbiji”, rekao je Bakota i podsjetio da je u Hrvatskoj “srpska manjina koalicijski partner u Vladi, što je iznimno bitno, a ovdje to nije slučaj”.