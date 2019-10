VELEIZDAJA! ROJS ZAGRMIO NA ĐAKIĆA: ‘Pravi branitelj nikad ne bi bio s Pupovcem! Pitajte ga za Šretera’

Predsjednik bjelovarskog ogranka HVIDR-e Željko Dragašević ostao je usamljen u svojem zahtjevu za ostavkom prvog čovjeka te braniteljske udruge, Josipa Đakića. Na sastanku svih središnjih tijela HVIDR-e nitko nije podržao Dragaševića pa je Đakić preživio još jednu krizu. Udruga sada ide i korak dalje pa poziva Milorada Pupovca na dijalog.

“Nismo mi za produbljivanje tenzija u društvu i zato se zalažemo za dijalog. Dijalog nema alternativu. Pozivam Milorada Pupovca da zajedno sjednemo za stol, on s tri svoja suradnika, nas četvero iz braniteljskih udruga, i da razgovaramo o temama koje su i nama i njemu važne”, poručio je Josip Periša, koji je ujedno rekao kako su oni u HVIDR-i spremni biti u izaslanstvu branitelja koje bi položilo vijence na mjesta stradanja Srba, primjerice u Jasenovcu i Varivodama.

Na takve poruke iz HVIDRA-e u razgovoru za naš portal žestoko je reagirao general Ljubo Ćesić Rojs. ”Ja nikada neću surađivati s Pupovcem, niti pravi hrvatski branitelji to trebaju raditi. Kad Pupovac ode na Bleiburg s hrvatskim invalidima, onda možemo govoriti o Jasenovcu, ali to se nikada neće dogoditi. Đakića znam kao kolegu s terena, branitelja i vojnika, ali politika je učinila svoje. Ne misle svojom glavom, nemaju svoje ja i služe kao dizači ruku. Ja takav čovjek nisam, niti ću ikada biti. Imam svoje ja i nikada ne bih ni pred kime pokunjio glavu osim pred pokojnim predsjednikom Tuđmanom i ministrom obrane Šuškom, njima sam vjeran do groba”, zagrmio je Rojs, kojemu nije jasno što će nam Pupovac.

”Mi se moramo između sebe prestati dijeliti, što će nama Pupovac, izaberimo najbolje između sebe, pobijedimo i vladajmo. Bez njega. Znate li vi gdje sam ja danas bio? Znate li što je danas? Na danšnji dan prestala je raditi škola u Turnju, na današnji dan okupiran je Turanj. Za nekoliko dana bit će godišnjica pada Bosanske Posavine. Time se ja bavim, time sam okupiran, idem među narod. Sve nas je manje, a ljudi su razočarani. Narod se pita što nam se događa, ali to je narod koji je s Tuđmanom stvorio hrvatsku državu. Mi moramo slušati ljude. S Pupovcem u Jasenovac nikada! Za mene je to veleizdaja, neka on prođe kroz slovenske šume, Slovenija je puna hudih jama”, naglašava naš sugovornik, a onima koji se združuju s Pupovcem napominje da ga pitaju kako je ubijen doktor Štreter. ”Ako ja budem na vlasti, naći ću načina da to doznam, nikome ne prijetim, ali naći ću načina”, zaključio je Rojs.