VELEIZDAJA! Oporba udara po Plenkoviću i DORH-u: Zašto do sada nisu reagirali na aferu Ćorić?

Autor: Iva Međugorac

Nakon što su u javnost dospjele informacije o tome da je Domagoj Validžić u svojem iskazu teško optužio ministra gospodarstva Tomislava Ćorića prilažući Uskoku mailove kojima ga obavještava o svojim potezima u aferi ‘vjetroelektrane’ nametnulo se pitanje što je točno nakon tih saznanja poduzeo Uskok i zašto nije reagirao na tvrdnje nekadašnjeg ministrova pomoćnika i utjecajnog HDZ-ovca.

Da je Uskok na te tvrdnje trebao reagirati uvjeren je bivši predsjednik Vrhovnog suda i nekadašnji glavni državni odvjetnik Krunislav Olujić koji se zapitao zašto DORH nije pozvao Ćorića na ispitivanje uz opasku da Državno odvjetništvo radi za HDZ.

Kao što je poznato Validžić je Ćorića teško optužio za sudjelovanje u pogodovanju investitorima u vjetropark Krš-Pađene, a svoj iskaz dao je 20.prosinca prošle godine.

Ministar je pak i sam nedavno izjavio kako ga po tome pitanju nitko iz Uskoka nikada nije kontaktirao premda je poznato kako je Validžić pod istragom zbog dokumenta Ministarstva kojim je investitorima izdana dozvola da zadrže status povlaštenog proizvođača struje, a samim time i mogućnost za ogromnu profit, za što do tada nisu ostvarivali preduvjete. Validžić je istražiteljima otkrio da ima prepisku kojom potkrjepljuje teze o tome da je to od njega tražio upravo Ćorić. Da je na te optužbe Uskok doista morao reagirati uvjeren je i koalicijski partner HDZ-a, šef HSLS-a Dario Hrebak, a zbog nereakcije pravosudnih institucija DORH se zajedno s premijerom Plenkovićem našao na udaru oporbenih saborskih zastupnika.

”Svakom Državnom odvjetniku u bilo kojoj državi Europske unije trebalo bi dugo objašnjavati zašto nakon iznošenja teških optužbi za protuzakonitu rabotu jednog ministra treba proći godinu i pol dana da se o tome počne govoriti u javnosti, a da unatoč tomu Državno odvjetništvo i dalje ništa ne poduzima. Podsjećam na nedavnu austrijsku aferu u kojoj je nakon razotkrivanja iste i otvaranja istrage, kancelar Kurz u roku od par dana morao podnijeti ostavku. Takve slučajeve imamo u Njemačkoj, Francuskoj, Sloveniji. Svakom je jasno da su istražna tijela dužna djelovati odmah po saznanju da je počinjeno kazneno djelo. DORH se ponaša kao vatrogasac koji pasivno promatra kako kuća gori, kako nečiji dom dogorijeva. Takav vatrogasac bi bio procesuiran jer nije izvršio svoju zadaću za koju je plaćen”, poručila je saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto podsjećajući na pojedinosti iz afere Vjetroelektrane.

”Kao što je poznato, u jesen 2020. sam pokrenula interpelaciju o vjetroparku Krš-Pađene, i iznijela sve činjenice o tom korupcionaškom slučaju kojim se hrvatskim građanima nanosi šteta od 2 milijarde kuna. Da DORH radi sukladno zakonima, dan poslije saborske rasprave morao je započeti kazneni progon protiv Ivana Vrdoljaka, Tomislava Ćorića, Zdravka Marića te Andreja Plenkovića.

Ali DORH ne provodi zakone, već štiti vlast i vladajuće moćnike. A kao što u slučaju HNB-a i viceguvernera Romana Šubića vidimo, DORH zajedno s HNB-om štiti banke i lihvarske agencije, te izravno obespravljuje hrvatske građane. Zlouporaba ovlasti HNB-a je nepodnošljivo otvorena. HNB svjesno krši zakone ali i Uredbe EU-a, te time nanosi štetu desetinama tisuća hrvatskih građana.

U obje afere vidimo da istražitelji imaju na raspolaganju kompromitirajuće činjenice, i jednostavno ništa ne čine kako bi spriječili daljnji tijek korupcije”, naglašava Krišto te podsjeća kako u aferi vjetroelektrane govorimo o ogromnim sredstvima, a ne o nekakvoj bagateli.









” Isto tako u slučaju HNB-a i viceguvernera Šubića svjedočimo dramatičnom slučaju izravne blokade provedbe zakona kako bi se vodstvo HNB-a bogatilo na štetu hrvatskih potrošača. HNB-ovo dopuštanje zelenaških zarada bankama i lihvarskim agencijama ujedno uzrokuje životne drame tisućama hrvatskih građana, koji za minimalne iznose gube krov nad glavom ili plaćaju dvostruke iznose na glavnicu koju su posudili. One države u kojima tijela državne vlasti, kao što je DORH, rade svoj posao i sprječavaju korupciju, njihovi građani ne napuštaju svoju državu, a osobni dohoci su im 3-4 puta veći nego u Hrvatskoj.

Današnja Hrvatska, u kojoj državno odvjetništvo otvoreno prikriva korupciju, skupa s predsjednikom vlade i vrhom države, ima za rezultat tri puta veće kamate u bankama nego druge države članice EU-a, ima za rezultat najnepravedniji Ovršni zakon u EU, masovni odlazak građana iz države te opću društvenu nepravdu. Korupcija koju dopušta i u njoj sudjeluje Plenkovićeva vlada ugrožava opstanak Hrvatske države, a s obzirom na nepodnošljiv obim te korupcije, Plenkovićeva vlada čini kazneno djelo veleizdaje! Ali, sve ove navedene nepravilnosti koje čini vlada i moćnici u Hrvatskoj, protuzakonite su, i sve ove rabote ostaju dokumentirane, i bit će kad-tad, uvjerena sam vrlo skoro, procesuirane. Damama i gospodi u DORH-u poručujem da će prvi potez demokratskih i nekorumpiranih Sabora i vlade biti, zaduženje novoimenovanom državnom odvjetniku da procesuira kazneno djelo prikrivanja korupcije, koju danas čine čelne osobe DORH-a”, zaključila je Krišto.

Jednako gorljivo javnosti se obratila i SDP-ova Mirela Ahmetović koja godinama ratuje sa Ćorićem. ”K ad se s ministarske razine privatnim poduzetnicima pogoduje, to nije materijal samo za USKOK, to se tiče i tajnice Vlade, odluka o razrješenju je minimum.

Ćorićevo vrijeme je davno isteklo, šteta koju je učinio Hrvatskoj mjerit će se u milijardama.









Na to sam upozoravala godinama. Ćorić mora otići sada i odmah, za gospodarstvo nije napravio ništa; energetiku je veleizdajnički predao u ruke drugoj državi; umjesto da štiti okoliš, on je bio pokrovitelj uništenja okoliša i kako se čini, punjenja džepova pojedinaca”, zaključila je Ahmetović. Zašto Dorh i Uskok na ovaj slučaj nisu reagirali ostaje na razini nepoznanice, no nije tajna da se glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek prije svega nekoliko tjedana preoznajavala zbog sličnih pitanja koja su se odnosila na bivšu HDZ-ovu ministricu Gabrijelu Žalac.