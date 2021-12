Vedrana Rudan: ‘Zašto smo na dnu po svemu? Jer imamo kretena za predsjednika države, političare idiote, korumpirane suce…’

Autor: Dnevno

Što misli o predsjedniku i premijeru, a što o tome da smo najsiromašniji u Europi za RTL Direkt pričala je književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.

“Zašto se vi hvatate činjenica da smo debeli i lopovi, a ne uzroka. Zašto su Hrvati takvi, tko je za to kriv da ne budemo najdeblji, najpijaniji… Netko u ovoj kući je plaćen da pravi red. Jesu li problem žrtve ili kreatori? Tko je kriv”, rekla je na početku Rudan.

Na upit voditeljice i urednice Pastorčić je li razloge treba tražiti u ratu brzo je prekinula to pitanje: “Što znači rat, 30 godina je prošlo od rata žensko moja! Kad je bio rat ? Pa vi ste sada stara žena”, rekla je Mojmiri, koja je rekla da ipak nije toliko stara.

Čemu pljuvanje po narodu, Hrvatima

“Ma ostavimo mi taj rat. Pokazali ste Šeksa, 30 godina gledmo to čudovište. On nije problem i usput je debeo, nego sam problem ja što sam debela. Ljudi su debeli jer su mršavi, nisu debeli jer vole jesti. Ali pogledajte te neke iste njuške koje su plaćni u zlatu da Hrvati ne budu gladni, bosi… Čemu pljuvanje po narodu, Hrvatima. Zašto smo na dnu po svemu, jer imamo kretena za predsjedinka države, političare idiote, korumpirane suce, zato što imamo premijera okruženog ne polupismenim majmunima. Dakle u tome tražite uzrok. Svi su ti ljudi kriminalci i lopovi i zato smo mi debeli i siromašni. Nitko ne analizira zločince, već žrtve”, poručila je Rudan.

Osvrnula se i na nedavno divljačko ponašanje u Saboru te rekla.

30 godina smo siromašni robovi iste kriminalne ekipe

“Ti divljaci tamo u Saboru… Ma oni su odmoreni i ne znam od čega se sad opet odmaraju, a zarađuju 30 000 kuna, zamislite koje su to pare da bi se tamo derali i uvjeravali nas čiji je veći. Gledala sam to i mislila si pa mi plaćamo te idiote. To je ta nova generacija idiota, ali već 30 godina gledamo to i ništa ne radimo kao ljudi i građani nego analiziramo kako smo debeli i je li pušimo. Mi smo 30 godina siromašni robovi iste kriminalne ekipe”, rekla je Rudan.

Komentirala je i prepucavanje premijera i predsjednika : “Čemu se čudimo. Kad je bila Kolinda netko je napisao da smo ženu čerečili uglavnom zato što je žena. Nikome ne pada na pamet čerečit Šeksa. Pa je li ikad itko nešto rekao o veličini njegovog trbuha, o njegovom tenu, njegovoj rijetkoj kosici, nije. On je mužjačina u punoj snazi, pamet ovog društva, a Kolinda je plavokosa glupača. Mediji su skloni reći u Hrvatskoj je žena predmet. Svugdje je predmet, u Švedskoj je predmet. U Švedskoj ima ubojstava žena, ima 100 kuća za prebijene žene. Zašto su te kuće tamo ako je tamo tako krasno? Ubiti ženu je jednako normalno u Švedskoj, Danskoj, Hrvatskoj”, rekla je.

Komentirala je i nedavnu izjavu da žene u Hrvatskoj imaju status štrace, rekavši da je bila blaga: “Žene nemaju status, on ne postoji, njih nitko ne vidi osim ako su mlade pa kad procijene da im se mogu rastegnuti noge”.