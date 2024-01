Već se u tajnosti kreira plan buduće Plenkovićeve vlade: Neka imena mogla bi vas iznenaditi

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković zasukao je rukave i krenuo u ozbiljnu kampanju za nadolazeće parlamentarne izbore čiji datum nije definiran. Iako je trenutno u Plenkovićevim redovima po pitanju otkrivanja velikih afera situacija relativno stabilna, ono što u posljednje vrijeme remeti premijerovu rutinu i pripreme za kampanju jest štrajk nezadovoljnih, a ako se pita pojedince u HDZ-u i nezasitnih sudaca. Premijer je suce za sada pustio da pregovaraju s resornim ministrom Ivanom Malenicom, međutim u vladajućoj stranci svjesni su da se do rješenja neće doći sve dok se u ovu priču u cijelosti ne involvira Plenković za kojega je to još jedan od načina za održavanje političkog statusa i pozicije.

Kako svjedoče HDZ-ovci Plenković uživa u svojem utjecaju, a na ruku mu idu i krizne situacije iz kojih on izlazi kao spasitelj. I to je dio predizborne kampanje u koju Plenković ulazi sa željom za osvajanjem trećeg uzastopnog mandata. Prije toga biti će neophodno sa HDZ-om ostvariti relativnu pobjedu na parlamentarnim izborima, ali u vladajućim redovima smatraju da po tom pitanju ne bi trebalo biti problema. Problematično bi dugoročno moglo biti pronalaženje koalicijskih partnera za formiranje vladajuće većine no to pitanje Plenković i njegovi suradnici misle rješavati tek nakon izbora kada bude jasnije sa kime će uopće moći ući u takvu vrstu pregovora.

Plenković u Vladi želi stručnjake

Iako dakle još nisu sasvim sigurni sa kime će i hoće li uopće oni biti ti koji će formirati iduću Vladu u HDZ-u već kalkuliraju kako s imenima koja će se naći na njihovim listama, tako i sa onima koji će se naći u budućoj Plenkovićevoj vladi za koju mnogi kažu da bi mogla biti reformska. Za provođenje reformi potrebno je u Vladu uvesti vrhunske stručnjake, a oni koji poznaju Plenkovića smatraju da njemu tu pripadnost HDZ-u kod odabira novih ministara neće biti presudna.

Nedvojbeno je da Plenković u resoru financija treba vrhunskog stručnjaka, iako aktualni ministar Marko Primorac korektno odrađuje svoj posao dio HDZ-ovaca drži da je premijeru za iduću Vladu neophodan netko s više iskustva mada ne preciziraju tko bi taj netko trebao biti. Jednako tako u HDZ-u se govori o tome da bi aktualni ministar gospodarstva, utjecajni varaždinski HDZ-ovac Damir Habijan mogao biti stranački kandidat na listi za Europski parlament pošto je njegova velika želja izgradnja europske karijere.

S druge strane ambicije za ulazak u Vladu navodno ima aktualni europarlamentarac Karlo Ressler koji se prema teorijama iz stranke vidi na poziciji ministra unutarnjih poslova. Dužnost je to koju trenutno obnaša Davor Božinović, a veliko je pitanje je li se Plenković spreman odreći svojeg dugogodišnjeg suradnika da bi na njegovo mjesto doveo neiskusnog posinka Vladimira Šeksa.

Majdak umjesto ministrice Vučković

Netko iskusan Plenkoviću je potreban i na čelu ministarstva poljoprivrede kojeg trenutačno vodi Marija Vučković, a upućeni svjedoče da bi taj netko mogao biti aktualni državni tajnik u tome resoru Tugomir Majdak koji uživa veliko premijerovo povjerenje. Zbog nekolicine afera, ali i generalno zbog zasićenja Plenković bi mogao zamijeniti i ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, a nagađanja iz HDZ-a kažu da bi njegovu poziciju mogla preuzeti dosadašnja ministrica turizma Nikolina Brnjac s tim da za sada nije poznato tko bi u tom slučaju došao na njenu poziciju.









Jedna od ideja koja se razmatra jest i pripajanje ministarstva branitelja i obrane te da u tom scenariju oba resora preuzme aktualni ministar obrane Ivan Anušić, a da se Tomo Medved povuče u mirovinu, no s obzirom na razinu povjerenja koju premijer Plenković ima prema Medvedu upitno je koliko je takav scenarij realan, jednako kao što je upitno koliko je Plenković spreman zamjerati se braniteljskoj populaciji ukidanjem njihova resora.

Popriličan je broj HDZ-ovaca koji smatraju da se u trećoj Plenkovićevoj Vladi ukoliko do njenog formiranja dođe neće naći ni ministar zdravstva Vili Beroš koji je i tijekom ranijih rekonstrukcija vlade pukim čudom uspio izbjeći smjenu. Reforma zdravstva koju Beroš pokušava provesti za sada tapka u mjestu, a liječnici i medicinske sestre bolje uvjete izborili su u izravnim pregovorima s Plenkovićem što je pokazalo da je Beroš samo zaobilazna stanica.

U HDZ-u međutim drže i da nitko tko se nađe na Beroševom mjestu za zdravstveni resor ne može napraviti puno jer je na koncu, konca i svaka reforma politička odluka koju donosi premijer koji do sada nije pokazao volju da se u ovom sektoru nešto drastično promijeni, što je tek jedan dio problema, drugi dio problema koji se tiče samog Beroša jest to što ga se veže uz nekolicinu afera zbog kojih HDZ-ovci sa skepsom progovaraju o nastavku njegove ministarske karijere.

Ne zna se što će biti s Obuljen Koržinek

Da se pita samo Plenkovića u idućoj vladi definitivno bi ostala ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, no kako se i njena afera iz dana u dan raspliće, pitanje je hoće li premijer moći zadržati ministricu s kojom je posebno zadovoljan i uz koju ga veže dugogodišnje prijateljstvo. Neupitno je zato da će Plenković i u idućoj Vladi morati nastaviti suradnju s ministrom prometa Olegom Butkovićem, s kojim istini za volju nije u idiličnim odnosima, međutim Butković ima snažne adute i ogroman utjecaj u HDZ-u koji bi ga mogao zadržati na poziciji na kojoj se nalazi.

Kada je riječ o ministru graditeljstva Branku Bačiću tu sve ovisi uglavnom o njemu, dio HDZ-ovaca smatra da je ovo njegov posljednji mandat i da se Bačić spreman povući na neku mirniju poziciju, ali Plenković će Bačiću kao i do sada dati odriješene ruke što se ne može reći za ministra pravosuđa Ivana Malenicu čija je sudbina neizvjesna jednako kao i ona ministra Marina Piletića, dok se unutar HDZ-a govori o tome kako najveći potencijal za ostanak u Vladi među ministrima mlađe generacije ima Šime Erlić koji je zadobio veliko premijerovo povjerenje zbog čega ga se spominje i kao izglednog nositelja liste u 9.izbornoj jedinici.

Nisu za sada u HDZ-u jasni ni po pitanju pozicije ministra obrazovanja Radovana Fuchsa koji mandat privodi kraju bez nekih većih problema i afera pa će i on baš poput Bačića u dogovoru s premijerom Plenkovićem odlučivati o nastavku svoje karijere s tim da je Fuchs na glasu kao ministar koji je zadovoljio premijera ne opterećujući ga previše problemima u resoru koji je uvijek bio na glasu kao poprilično osjetljiv.

Fuchs je u njemu vješto balansirao kao iskusan političar koji je vješto stopirao velike ambicije sindikalaca koji za sada štrajk ne spominju. Unatoč tome što se od iduće Vlade očekuje da bude reformska Plenković će ovisno o rezultatu parlamentarnih izbora morati zadovoljiti i stranačke apetite, a već sada po HDZ-u se govori da će u Slavoniji ukoliko njihov kandidat Ivan Anušić ostvari respektabilan rezultat od Plenkovića tražiti najutjecajnije resore, a osim toga ambicije rastu i u Dalmaciji posebice u zadarskom klanu, s tim da ambicija za ministarske fotelje imaju i u dubrovačkom HDZ-u. Sve će to Plenković morati imati na umu, a prije nego što uopće dođe u poziciji da formira svoju iduću Vladu primoran je s postojećim kadrovima izgurati ovaj mandat do kraja.