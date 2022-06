VATRENO U SABORU: Mlinarić Ćipe šokiran: ‘Još fali da Šljivančanin kaže da smo mi poubijali hrvatske ranjenike na Ovčari i da sam ja bio u streljačkom vodu’

Autor: Dnevno.hr / M.P.

Hrvatski sabor nastavio je zasjedanje.

Na dnevnom redu je rasprava o prijedlogu izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koji su liječničke strukovne udruge ocijenile da bi mogao nanijeti štetu liječnicima i vozačima. Tim zakonskim izmjenama, naime, o zdravstvenim sposobnostima vozača odlučivali bi obiteljski liječnici koji imaju uvid u zdravstveno stanje i potrošnju lijekova svojih pacijenata te bi bili dužni prijaviti policiji ako su ugrožene vozačke sposobnosti.

Sjednica je počela iznošenjem stajališta.





Prvi je na redu bio Mostovac Nino Raspudić.

“Prije 6 godina bila je odluka Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić, u kojoj se Bošnjacima zabranjuje da Hrvatima biraju predstavnike. Pitao sam premijera dokle se došlo s izmjenom izbornog zakonodavstva. Sažet ću ‘uspjehe’ Plenkovićeve pretihe diplomacije. Na konferenciju je pozvao Petera Galbraitha. Zar nisu mogli nekog drugog pozvati na 30. obljetnicu priznanja? Niste se mogli informirati tko je Galbraith? Što bi bilo od Hrvatske da je Tuđman nasjeo na njegov trik? Čemu toliko uvlačenje američkim činovnicima gdje treba i ne treba? Drugi rezultat Plenkovićevog objašnjavanja odnosi se na nacrt rezolucije Bunedstaga koja poziva njemačku vladu da od Srbije i Hrvatske traži distanciranje od nacionalističko-separatističkih tendencija. Zašto odmah nakon toga nije pozvan njemački veleposlanik? To je Plenkovićeva ‘mutava diplomacija’, u primjeru izjave Grlića Radmana da se radujemo suradnji s Christianom Schmidtom. Kao plod radovanja toj suradnji SAD je uveo sankcije Marinku Čavari, a izbori će se održati najesen, unatoč svim obećanjima Plenkovića da se izbori ne mogu održati prema starom izbornom zakonu. Očito je da anesteziranje, koje u šali neki zovu tiha diplomacija, nije dalo rezultata. HDZ-ova vlada ne želi ni čuti za veto Švedske i finske u NATO, širenje NATO-a je projekt SAD-a, a mi trenutno imamo problem s američkom diplomacijom u BIH. Briselski ćato uništa”, poručio je Raspudić.

Iduća je za govornicom bila nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto.

“Litra ulja je 19 kuna, bila je 12. Litra mlijeka 50 posto otišla gore, dizel je14 kuna, skuplji 40 posto, plaća zaposlenice u Tisku 4700, plaće se nisu povećale osim u jednoznamenkastim postocima, to svjedoči nedoraslosti vladajućih. Pita li se hrvatska Vlada kako ljudi preživljavaju i plaćaju režije? Je li Vlada svjesna da uskraćuje hrvatskom čovjeku pravo na dostojanstven život?”, pitala je.

Stipo Mlinarić Ćipe, iz Domovinskog pokreta, ponovno je govorio o oduzimanju državljanstva.

“Prošli sam tjedan predložio oduzimanje hrvatskog državljanstva onima koji predstavljaju ugrozu našoj nacionalnoj sigurnosti, neki kolege iz sabornice su se prepoznali. Uslijedila je medijska odmazda na mene, od Beograda do Zagreba, rukopis je isti. Taj zakonski prijedlog je u izradi Domovinskog pokreta. Poruka HDZ-ovim zastupnicima: Umjesto da podržite zdravu inicijativu, s obzirom na svetinje na koje se prigodno pozivate, vi i dalje podupirete neprijateljski tisak i tribine na kojima se de facto sudi četvorici hrvatskih pilota. Nas hrvatske branitelje bole leđa od polaganja vijenaca kod spomenika suboraca čije ubojice nikad nisu procesuirane i kažnjene, pogrbili smo se od vaših rituala. Pitajte Vučića gdje su nam nestali, inzistirajte na odšteti. Na kraju, očekujemo samo od Šljivančanina da dođe i kaže da smo mi poubijali hrvatske ranjenike na Ovčari i da sam ja bio u streljačkom vodu”, rekao je.









Željko Sačić iz Suverenista govorio je o šteti nakon tuče. No, na početku je vikao na HRT, optuživši ih da ni sekunde nisu posvetili katoličkom koncertu mladih, odnosno skupu na kojem je bilo, kaže, 50 tisuća ljudi te se obrušio na, kako je to nazvao, pokušaj preodgoja djece od 3-6 godina na temu rodne ravnopravnosti. Također tvrdi da nad LGBT populacijom nema nasilja.

Na to mu je odgovorio SDP-ov Domagoj Hajduković, rekavši mu da o preodgoju neće govoriti, no da nasilja nad LGBT osobama itekako ima te da i sam Sačić na društvenim mrežama piše da su majmunske boginje gay bolest.

“Povrijeđen sam kao diskriminator”, vikao je na to Sačić, te rekao da je prof. Markotić majmunske boginje stavila u kontekst gay populacije. “Uvrijedio me Hajduković!!, vikao je dalje Sačić i zaradio opomenu.









Uključio se i Miroslav Škoro.

“Nije potpuno točno da ima nasilja nad LGBT zajednicom jer se jedan dio nasilja događa i u samoj LGBT zajednici”, rekao je i on zaradio opomenu.

Što je rekla Markotić?

Istinitosti informacija radi, prenosimo što je točno prof. Alemka Markotić rekla o bolesti majmunskih boginja. Naglašavamo, rekla je da obolijevaju sve kategorije ljudi.

“Možemo reći da sada u ovoj pojavi nekakve epidemije u Europi, to su uglavnom muškarci koji su imali odnose s muškarcima. Dalje se bolest može širiti na ostale skupine. Osobito su osjetljivi imunokompromitirani ljudi, trudnice i mala djeca. Oni su pod najvećom opasnošću. Ova bolest je puno lakša nego velike boginje. Smrtnost je negdje do 10 ili 11 posto. Opet više u osjetljivim populacijama”, govori.

Markotić, odgovarajući na pitanje obolijevaju li samo muškarci, kaže da je to teško reći, ali da je zabilježeno da se majmunske boginje najviše pojavljuju kod muškaraca koji su imali odnose s muškarcima i to u zajednicama koje su promiskuitetne. “Osobe koje imaju stalne partnere na neki način ne moraju se brinuti ako ta osoba nije bila izložena virusu. Mijenjanje partnera može pogodovati razvoju bolesti”, rekla je 26. svibnja Markotić.

Domagoj Hajduković u slobodnom govoru želio je pričati o inflaciji i uvođenju eura, no na počeo je o gay pravima.

“Nasilje nad LGBT populacijom, ono nažalost postoji, kao i verbalno koje je događa ovdje. Markotić je odjednom postala veliki stručnjak za majmunske boginje, a kod covida su joj govorili da nije baš mjerodavna. Da i Škoru educiram, njega nitko neće vrijeđati samo zato što nekog voli, što on i njemu slični rade. No, želio sam govoriti da rat u Ukrajini i dalje traje, nažalost neće tako brzo završiti, to povlači reperkusije, poremećaj opskrbe, inflaciju… Kod nas inflacija divlja, to građanima nije šest posto, stvarnost je brutalnija. Nestašice se mogu dogoditi, ako ih i ne bude to znači da će zbog rasta cijena energenata sve biti skuplje, u istom trenutku uvodimo euro, ja to podržavam, no mislim da smo previše skratili tranzicijski period. Vlada je donijela neke mjere oko rasterećenja cijena goriva, mjere su krajnje reaktivne i nesustavne”, rekao je SDP-ov zastupnik.

Davor Ivo Stier govorio je o hrvatskoj diplomaciji i postavljanju prema ratu u Ukrajini-

“Moralizirati hrvatsku diplomaciju i vanjsku politiku danas je deplasirano, to možda može biti sadržaj neke kolumne u nekim banjalučkim novinama, no to nije dogovorna vanjska politika koju bismo trebali promovirati. Moderna Hrvatska osnovana je da hrvatski narod ostvari pravo na svoju nacionalnu državu, to pravo smo znali ostvariti. Kakvo razumijevanje je bilo tada? Sjećamo se svi kada je američki državni tajnik došao u Beograd i rekao da ne želi priznati unilateralna proglašenja neovisnosti, no mi smo nastavili s tom idejom, a Tuđman je otvorio i dijalog što je omogućilo diplomatsku pripremu za osloboditeljsku akciju Oluja. Danas se suočavamo s novim izazovima i odgovor NATO-a ne može biti ‘rokaj barba Putin, rokaj!’, već jasna vanjska politika koja Hrvatsku vidi kao dio zapada i EU, nacionalnu državu koja će znati zaštititi svoje interese i promovirati jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda u BiH, te gledati kako doći do rezultata, a ne političke bodove na unutarnjem planu”.