VATRA MU JE PROGUTALA DOM: Svećenik preko noći ostao bez svega, ’Ostalo mi je samo ono što sam imao na sebi’

“Kako sam inače preko vikenda u župi sv. Ane u Lipovljanima, susjedi su me zvali u nedjelju ujutro da mi gori kuća. Krenuo sam odmah za Zagreb s grčem u želucu. Na putu sam se pripremao na ono što me čeka, znao sam da nema ploče i da će požar, odakle god da je krenuo, progutati sve pred sobom jer ga nije imalo što zaustaviti. No, za takve stvari čovjek ne može nikad biti spreman, jer kada dođete i vidite da je sve ono što ste godinama gradili nestalo u sekundama, teško da postoje riječi koje bi mogle opisati kako se osjećate. No, vatrogasci su nadljudskim silama pokušali napraviti sve što mogu pa je sreća što požar nije zahvatio i susjedne kuće”, ovim riječima opisao je svećenik Igor Grahovac-Fedešin noć 13. prosinca kada mu je u Zagrebu do temelja izgorjela kuća.

kupio ju je prije pet godina, na rate od dobrog prijatelja, a kako je bila neuseljiva, prvo ju je morao kompletno renovirati.

“Kuća je bila napuštena posljednjih 20-ak godina, a da bih uopće mogao živjeti u njoj, trebalo je kompletno zidove oguliti, postaviti knauf, izbiti ploču… Strašno puno posla je bilo. Ali sve je to išlo malo po malo, i onoliko koliko sam mogao. Većinu stvari sam napravio sam uz pomoć prijatelja. Pločice u kupaonici postavljali smo ja i moj kum koji je preminuo prije dvije godine”, prisjetio se za 24 sata.

“Ništa se nije uspjelo spasiti, ostalo je samo žgarište. Od knjiga koje sam jako volio, do nekih potpuno osnovnih stvari, a o većim da ni ne govorimo. Kad vidite da nemate ni ono osnovno, ni odjeću, shvatite do koje nule ste došli i da opet sve morate ispočetka. Evo prvo bi morali postaviti krovište koje je potpuno izgorjelo kako se ostatak kuće ne bi dodatno oštetio”, govori.

“Prijatelji u Lipovljanima odmah su se organizirali i krenuli pomagati, doslovno su mi donijeli novce na stol i rekli ‘odi, obuci se’, jer u nedjelju ujutro, osim onog na sebi, nisam imao ništa drugo. Mnogi ljudi i danas su ovdje od jutra do mraka kako bi mi pomogli sanirati žgarište. Ganulo me koliko su neki ljudi voljni pomoći i zahvaljujem svakome tko mi je pomogao na bilo koji način, od suosjećanja do konkretne pomoći”, tvrdi Igor koji je inače i sam u ulozi pomagača. On naime volontira u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče gdje radi s ovisnicima.

“Znam da ima puno ljudi koji su u puno težim situacijama, ali ovaj puta moram priznati da mi treba pomoć. Svoj sam život posvetio pomaganju drugima, i nikad nisam tražio nešto za sebe. Teško je biti s ove strane jer je puno lakše davati nego primati. Ja sad nemam izbora”, rekao je.

Kako bi mu pomogli u saniranju kuće, Župa sv. Ane u Lipovljanima krenula je prikupljati sredstva za obnovu, a svi koji žele pomoći sve podatke dobit će na njihovoj adresi.