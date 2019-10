VAŠI MILIJUNI, VOJSKA UHLJEBA I GOMILA AFERA: Što nam prešućuju o moćnom Fondu?

Ako se za čelne ljude hrvatske politike može reći da su u nečem uspješni, tada je to svakako guranje afera pod tepih. Tim se činom izbjegava propitkivanje i preuzimanje odgovornosti pojedinaca za afere koje svako malo potresu domaću javnost. Nedavno je tako nacija svjedočila aferi čiji je glavni akter bio direktor Fonda za zaštitu okoliša Dubravko Ponoš, koji se u središtu pažnje našao nakon prijetnji koje je izrekao predsjedniku radničkog vijeća Mislavu Kotarcu.

Riječ je o priči koju je razotkrio naš portal, a da situacija bude do kraja neugodna i nezgodna po Ponoša, njegova, u najmanju ruku neumjesna komunikacija, snimljena je. Danima se u javnom prostoru razglabalo o tome je li resorni ministar Ćorić znao za upućene prijetnje, potezalo se to pitanje sve do Plenkovića, ali umjesto da vladajuća karavana sama razriješi Ponoša dužnosti, on samoinicijativno nudi mandat na raspolaganje, uviđajući da je vrag odnio šalu. Ponoš je stavio mandat na raspolaganje, ali priča s njime još se nije raspetljala do kraja, jer još nije sigurno hoće li Fond dobiti novog šefa i tko bi taj netko mogao biti.

Taj netko tko god da bio, vrlo je bitan, premda se to na prvi pogled ne čini tako. Naime, Fond koji se bavi prikupljanjem različitih ekoloških naknada raspolaže milijunima, preko Fonda se dijele razne subvencije, a samo lani na račun im se slelo više od 600 milijuna kuna od naknada za ambalažu. Ukupan prihod Fonda iznosio je primjerice prošle godine, skoro dvije milijarde kuna, a osim toga ondje je zaposlena vojska od skoro 400 ljudi, dok su na samim začecima brojali njih svega 33.

Zbog naglog rasta broja zaposlenih nad njim je proveden i nadzor, te je utvrđeno kako je sve po zakonu i redu te da se ondje ne uhljebljuju HNS-ovci,. No tko god da se uhljebio u Fondu ima razloga zadovoljno trljati rukama jer na plaće ondje ode oko 42 milijuna kuna na godinu. U to nisu uključene naknade za prijevoz, naknade za odvojeni život te rad na terenu na što se godišnje ‘ulupa’ više od milijun i pol kuna. Ista cifra ode i na službena putovanja, ali i na stručna usavršavanja. Tu je i sedam milijuna kuna za usluge promidžbe i informiranja, ali i brojni drugi izdaci čije troškove pokriva hrvatska sirotinja, dok se afere guraju pod tepih.