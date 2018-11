VARGA NIJE RADIO SAM: Tko su političari s kojima je bio u doticaju?

Dijelovi istražnog iskaza uhićenog informatičara Franje Varge, koje je objavio Jutarnji list ponovno su u prvi plan gurnuli famoznu aferu SMS, dok se istodobno ovaj informatičar nalazi u istražnom zatvoru. U iskazima se tako može vidjeti pozadina njegova odnosa sa Zdravkom Mamićem, a ujedno u iskazu je Varga progovorio i o suradnji s nekadašnjim šefom HDZ-a Tomislavom Karamarkom, drugim čovjekom HDZ-a Milijanom Brkićem te nekadašnjim vlasnikom Agrokora Ivicom Todorićem. U iskazu istražiteljima, koji su ispitivanje nad njime proveli zbog sumnje da je izradom lažnih SMS-ova u slučaju Mamić odgovoran za sprječavanje dokazivanja, Vrga je između ostaloga kazao da je suradnik FBI, ali i Karamarkov čovjek od povjerenja. Za Karamarka je navodno pisao dio HDZ-ova programa, vodio neke istrage vezane za članove stranke te dao dokaze da je HDZ zbog Apisa na izborima zakinut za nekoliko mandata.

Drugom čovjeku HDZ-a, Brkiću informatičar Varga pomogao je tako što je istraživao jednu njemu blisku osobu, a uz to navodno mu je pomogao da mu ne uzmu diplomu provodeći istrage protiv profesora koji su odlučivali o slučaju Brkićeva plagiranja diplomskog rada, a na e-mail adresu dostavio mu je kako je navodno rekao rezultate istrage. Tu popis onih s kojima je Varga surađivao ne staje, jer prema Varginom iskazu, i savjetnik predsjednice Vlado Galić, tražio ga je da pomogne Brkiću oko diplome. A preko servera je prijetio i nekadašnjoj šefici Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Daliji Orešković, kako bi tijelo kojim je ravnala odlučilo protiv Karamarka, što se podsjetimo u konačnici i dogodilo. Novac kojega se domogao od Mamića, Varga je investirao u kuću, a Todorić ga je sam angažirao. Varga je u svoj iskaz upleo i Brkićeva kuma, Blaža Curića koji je također u istražnom zatvoru, a njega je pak opisao kao svoju poveznicu sa Zagrebom. O pozadini afere SMS prije nekoliko tjedana za 24sata progovorio je bivši Mostov ministar policije Vlaho Orepić, koji je doduše odnedavno nezavisni saborski zastupnik.

– Ovo je samo jedan slučaj u sustavu koji ukazuje na bolest sustava. Na sustav koji je premrežen političkim kadroviranjem biračkog tijela. To toliko dugo traje… Baza biračkog tijela je relativno mala i tu dođe do zasićenja i došlo je do negativne selekcije. Imamo negativnu selekciju u svim sigurnosnim sustavima, i događa se to što se događa. A nositelji te politike, ja je zovem izvaninstitucionalna politika, također su posljedica negativne selekcije koja se događa i u strankama i u ukupnom funkcioniranju države. Imate čitav set pokazatelja da izvaninstitucionalni utjecaji, izvaninstitucionalna politika dominira nad institucionalnom – rekao je te prigode Orepić upirući još tada prstom u Brkića i Karamarka.

Otkako je afera SMS dospjela u javnost, dio nacije zapravo se propitkuje čiji je Varga čovjek-Brkićev, Karamarkov, Mamićev? Bivši MUP-ov informatičar priveden je zbog izrade lažnih SMS-ova u slučaju Mamić, dospio je na naslovnice hrvatskih medija. Istražiteljima je Varga naknadno otvorio dušu govoreći o svojim vezama s Brkićem i Karamarkom, a i jedan i drugi prije nekoliko tjedana priznali su poznanstvo s Vargom. Štoviše, Brkić je jasno dao do znanja da je Vargi pomogao nakon što je dobio otkaz, međutim, rekao je i kako se nikakvim njegovim uslugama nije koristio. Brkić je u to doba, uoči vukovarskih prosvjeda tvrdio da mu podmeću, ne otkrivajući tko je taj netko tko bi mogao raditi protiv njega. I Karamarku bliski izvori potvrdili su poznanstvo s Vargom.

Dobro upućeni iz te ere, pričali su još prije nekoliko tjedana kako su nakon izbora 2015.godine pred Karamarka doveli Vargu koji ga je uvjerio da su njegovoj stranci pokradeni glasovi. Navodno je Varga predstavljen Karamarku kao vrhunski stručnjak kojem je povjeren posao analize načina na koji je bilo moguće otuđiti glasove, ali tu analizu bivši šef HDZ-a, navodno nikada nije vidio, niti je ista ikada uistinu izrađena. Varga je prema policijskim izvorima u MUP-u bio nagrađen kao perspektivan informatičar, koji je razotkrio mrežu pedofila, a za njega je tvrdi naš izvor iz policije uistinu bio zainteresiran FBI. Premda u Ravnateljstvu policije ne nalaze traga njegovim nagradama, o kojima se u policijskim krugovima govori, u MUP-u je navodno kao informatičar bio zaposlen od 2009.do 2012.godine, nakon čega mu je po sili zakona prekinut radni odnos.

Ipak, Vargu je u zvijezde lansirao slučaj Mamić, a pomno skovan plan prekinuo je Brkićev kum vozač Ministarstva poljoprivrede koji je Vargu upozorio da ga prate istražitelji te da se po hitnom postupku rješava dokaza. Ono što i danas istražiteljima otežava posao jest činjenica da se Varga uistinu uspio riješiti djela dokaza, premda se istražitelji za njega raspituju još od kolovoza, kada je Mamića posjetio u Hercegovinu, gdje je ovaj pobjegao uoči presude osječkog suda temeljem koje je nepravomoćno kažnjen na šest i pol godina zatvora. Oni koji su s Vargom imali kontakta opisuju ga kao osobu koja se voli hvaliti sa svojim poznanstvima u svijetu visoke politike, a iz izvora bliskih istrazi može se čuti da Varga definitivno nije radio sam.