Vanđelić: ‘Vrijeme je kukavica i ljudi koji su izgubili moralni kompas’

Bivši šef Fonda za obnovu i bivši član Nadzornog odbora (NO) Ine Damir Vanđelić komentirao je kako sada gleda na proces obnove.

“Prema objavama koje dolaze iz Fonda za Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju vidim da je još uvijek tek svaki osmi zahtjev obrađen u Ministarstvu. Treba se podsjetiti da je Ministarstvo to koje zaprima zahtjeve i priprema u odluke. Fond za obnovu i Središnji državni ured su samo provedbena tijela. To znači da sedam od osam ljudi nije dobila nikakav akt. Tek 10 od 141 građana dobilo je akt što se tiče zamjenskih kuća. Veliki je zastoj u izdavanju odluka u Ministarstvu. Ne možete pokrenuti nabavu ako nemate odluke. Kad gledate što se moglo napraviti prije, ova izmjena pravilnika o nabavi neće doprinijeti znatno uštedi vremena. Prošle su skoro već dvije godine od zagrebačkog potresa. Da ste išli po javnoj nabavi nakon godine dana ste trebali imati izgrađene prve stotine kuća. Prema tome, sam zakonski okvir nije tolika prepreka, on usporava. Problem je u organiziranosti ukupnog sistema”, rekao je za N1.

“Zamjenska kuća bila je po procjeni Ministarstva i fakulteta 743 eura po metru kvadratnom, treba vidjeti koliko je sad i zašto je to tako… Realna tržišna cijena vrlo kvalitetne izgradnje zamjenske kuće je oko 1100 eura bez PDV-a po metru kvadratnome”, rekao je.

Na pitanje je li Vlada odabrala dobar put zaustavivši pregovore o otkupu dionica Ine od MOL-a i ići u pokušaj da se ugovor ponovno sruši pred UN-ovim tijelom za arbitražu u Švicarskoj kaže:

“Zaustaviti pregovore je čudan izbor riječi. Pitanje je jesu li pregovori uopće postojali. Da je konkretna ponuda postojala, moje je mišljenje da je takva ponuda trebala završiti na burzi. Ina i MOL su kompanije koje kotiraju na burzi. Ako je ponuda postojala, zbog ostalih dioničara takva ponuda trebala je biti poznata. Dioničare bi zanimalo ako postoji određena ponuda za otkup dionica. Pitanje je jesu li ponuda i pregovori postojali. RH je kao dioničar često ulazila u razgovore i pregovore s MOL-om. Mogu govoriti za razdoblje kada sam u NO-u bio sa Šternom i Gordanom Sekulić, bili smo uvijek uključeni. U ovom slučaju nismo bili uključeni. Upravo zato smo godinu i pol nakon najave otkupa, vidjevši da ne postoji komunikacija, organizirali skupinu ljudi i pokušali dati naš prijedlog oko otkupa Ine… Obavijestili smo ministra Ćorića da radimo na tome, pošaljemo mu i usporimo rad na tome. Materijal je po meni dobar. Bilo je desetak-petnaestak relevantnih ljudi koji se bave ekonomijom i energetikom. To je bilo na početku 2019., vidjeli smo da se dugo vremena ništa ne događa. Pokušavali smo pomoći da se nešto počne događati”.

Na pitanje je li nekad neka ključna odluka donesena preglasavanjem hrvatskih članova Uprave ili NO, je li bilo spornih odluka gdje je hrvatska strana bila protiv, a MOL je to proveo unatoč tome, Vanđelić je odgovorio potvrdno. “Na samom početku imali smo situaciju da je hrvatskim članovima bilo zabranjeno dolaziti na sastanke odbora izvršnih direktora. Kako sam posao predsjednik NO borio sam se da se uklone i to tijelo sada ne postoji. Ta promjena nije ishođena 11 godina otkad je potpisan ugovor. Na kraju smo uspjeli, ali imali smo situacije u kojima je članovima Uprave izabranima od strane RH bilo zabranjeno da ne dolaze na sastanke NO-a. Mi smo reagirali, ja sam pisao bijesna pisma. Ti sastanci trajali su 10-11 sati. Nakon takvih incidenata, da ne bi bilo preglasavanje koje funkcionira na temelju međudioničkih ugovora gdje imate tri člana uprave jedne strane i tri člana druge, MOL-ov predsjednik ima dva glasa u slučaju”, rekao je.

Upitan jesu li u zadnjih deset godina sve Vlade išle na ruku MOL-u, kaže da ne zna kome su išle na ruku.

“Odgovor je logičan. Za Inu je najbolje da prerađuje vlastitu naftu”, dodao je i nastavio: “Ne mogu govoriti o zatvorenim sastancima, pozivam vas da razmišljate. Da li je to dobro za Inu? Nije. Da li je dobro da JANAF nije dobio uporabnu dozvolu za reverzibilni tok? Nije. Zašto nije? Osobno sam urgirao od ministra do JANAF-a da se o tome razgovara, Uprava je razgovarala, ali to se nije dogodilo. To je politička odluka Vlade koja je sad i Vlade koja je bila prije. Ne možete sve te sudionike povezati bez da imate politički kišobran”, govori bivši član NO Ine.









Na pitanje jesu li Vlade Andreja Plenkovića i Zorana Milanoviće oštetile Inu i pogodovale MOL-u, Vanđelić odgovara: “Donosile su takve odluke koje, kad ih danas pogledate, zaista nisu baš u najboljem interesu Ine, a Ina je hrvatska kompanija u kojoj RH ima 44 posto, plus mirovinci – 49,18 posto.”

I dalje smatra da Inu treba otkupiti i vjeruje da ju možemo otkupiti.

Kaže da više ne zna što je političkog karaktera jer živimo u vrijeme i u zemlji u kojoj se sve politika “Sedam godina sam bio u zemlji u kojoj nisu znali tko je premijer. Poduzetnici su se bavili poduzetništvom… Kao i sada, planiram kroz analize i činjenice propitivati javne politike. Oni koji me znaju, znaju da se ne mičem tako lako. Mislim da je vrijeme kukavica i ljudi koji su izgubili moralni kompas. Potaracali smo sve vrijednosti. Kod nas je normalno da se piju kave s ljudima koji imaju kaznene prijave”, komentirao je.